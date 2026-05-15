Repórter do SBT é atingida por viatura da PM durante entrada ao vivo no Rio

Uma repórter do SBT passou por um susto na tarde desta quinta-feira (14) durante uma transmissão ao vivo no Rio de Janeiro. Enquanto entrava no ar na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) no Centro do Rio de Janeiro, com informações sobre o caso do homem suspeito de matar a vizinha em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que se apresentou à polícia na quarta-feira (13), a jornalista acabou sendo atingida por uma viatura da Polícia Militar.

Segundo informações, a viatura do 7º BPM (São Gonçalo) estava na DCAV devido a uma operação em conjunto com policiais da delegacia. Enquanto o veículo realizava uma manobra no interior da unidade, a repórter Júlia Cabrero acabou sendo atingida, o que causou preocupação imediata entre os profissionais da emissora e entre os telespectadores que acompanhavam a transmissão. A repórter retornou ao ar pouco tempo depois para tranquilizar o público. Em conversa com a apresentadora Isabele Benito, ela afirmou que estava bem e garantiu que não sofreu ferimentos.

Leia também:

Eleições na UFF: Roberto Salles e Luciana Freitas chegam ao segundo turno com ampla vantagem

Enel rio registra mais de 100 colisões em postes da rede elétrica no primeiro trimestre de 2026

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que os militares prestaram assistência imediata à repórter, que sofreu apenas um leve contato com a tampa do porta-malas do automóvel. A corporação destacou ainda que o veículo possui pontos cegos que, em espaços reduzidos, podem dificultar a visibilidade do condutor.