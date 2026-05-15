Eleições na UFF: Roberto Salles e Luciana Freitas chegam ao segundo turno com ampla vantagem

O resultado do primeiro turno foi interpretado por apoiadores da candidatura como uma demonstração clara do desejo de mudança - Foto: Divulgação

O resultado do primeiro turno foi interpretado por apoiadores da candidatura como uma demonstração clara do desejo de mudança - Foto: Divulgação

A expressiva votação conquistada pela Chapa 2 – UFF VIVA no primeiro turno das eleições para a Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF) consolidou a candidatura dos professores Roberto Salles e Luciana Freitas como a principal força política do processo eleitoral na universidade. Com 47,08% dos votos válidos e ampla vantagem em relação às demais candidaturas, a chapa chega fortalecida ao segundo turno, que será realizado nos dias 26 e 27 de maio.

O resultado do primeiro turno foi interpretado por apoiadores da candidatura como uma demonstração clara do desejo de mudança por parte da comunidade universitária. Estudantes, docentes e técnico-administrativos de diferentes campi da UFF deram à Chapa 2 uma votação expressiva, refletindo a confiança em um projeto que propõe reconstruir a universidade com mais diálogo, eficiência administrativa, investimento e valorização das pessoas.

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A candidatura reúne a experiência de Roberto Salles, ex-reitor reconhecido pelo período de expansão da UFF, pela criação de novos campi, ampliação da infraestrutura e fortalecimento institucional da universidade, e a atuação de Luciana Freitas, professora da Faculdade de Educação com trajetória marcada pela defesa da democracia universitária e da valorização dos três segmentos da comunidade acadêmica.

“A votação do primeiro turno mostrou que a comunidade universitária quer uma UFF mais presente, mais eficiente e mais comprometida com as necessidades reais dos seus campi e das pessoas que vivem a universidade todos os dias”, afirma Roberto Salles.

Luciana Freitas destaca que o resultado fortalece a construção coletiva da campanha. “Recebemos essa votação com muita responsabilidade e gratidão. Ela representa a esperança de uma universidade mais humana, democrática e conectada aos desafios da nossa comunidade”, afirma.

A Chapa 2 UFF VIVA defende um programa centrado na recuperação da infraestrutura física e tecnológica da universidade, no fortalecimento da assistência estudantil, na valorização dos servidores e na retomada da capacidade de investimento da instituição. Entre as prioridades apresentadas pela candidatura estão também a ampliação do diálogo com a comunidade universitária e a modernização dos processos administrativos.

Ao longo da campanha, Roberto Salles e Luciana Freitas têm mobilizado apoios em diferentes setores da universidade e recebido manifestações de adesão de professores, estudantes, técnico-administrativos e lideranças políticas ligadas à defesa da educação pública.

Com o lema “A UFF merece mais”, a Chapa 2 UFF VIVA entra na reta final da eleição reforçando o chamado para que a comunidade universitária participe do segundo turno nos dias 26 e 27 de maio e ajude a construir um novo ciclo de desenvolvimento para a Universidade Federal Fluminense.