Enel rio registra mais de 100 colisões em postes da rede elétrica no primeiro trimestre de 2026

As colisões em postes representam um perigo para os motoristas e prejuízos para os clientes das distribuidoras de energia - Foto: Divulgação

As colisões em postes representam um perigo para os motoristas e prejuízos para os clientes das distribuidoras de energia - Foto: Divulgação

Entre janeiro e março deste ano, a Enel Rio registrou, em média, mais de uma colisão por dia em postes de sua área de concessão. Ao todo, foram 104 ocorrências nos 66 municípios atendidos pela distribuidora de energia, impactando o fornecimento de energia para cerca de 30 mil clientes. No mês de engajamento do movimento Maio Amarelo, com ações de conscientização para redução de acidentes de trânsito, a Enel Rio alerta para os riscos de colisões em postes e os impactos deste tipo de acidente para a prestação de serviços.

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O volume de ocorrências contabilizadas no primeiro trimestre deste ano foi semelhante ao mesmo período do ano passado. Este ano, as cidades de Niterói, Cantagalo, Petrópolis, Itaperuna, Teresópolis e Campos dos Goytacazes apresentaram aumento expressivo no número de colisões em postes em relação a 2025.

Niterói, na Região Metropolitana, registrou um incremento de 700% no número de batidas. Em Cantagalo, o acréscimo foi de 150%. No município de Petrópolis, o crescimento nesse tipo de ocorrência foi de 133%. Já em Itaperuna, o número de colisões em postes dobrou. Fecham o ranking as cidades de Teresópolis, com aumento de 80%, e Campos, com 55% de crescimento.

Perigo para motoristas e impacto no fornecimento de energia

As colisões em postes representam um perigo para os motoristas e prejuízos para os clientes das distribuidoras de energia. A duração média para a substituição ou conserto de um poste é de aproximadamente oito horas, sendo que, em casos mais graves, pode levar ainda mais tempo, com a espera pela liberação da área pela perícia e a necessidade de troca de toda a rede elétrica instalada.

Quando um poste é danificado pela batida de um veículo, a Enel Rio deve ser comunicada para realizar a troca do equipamento. A concessionária direciona uma equipe imediatamente ao local para executar os reparos necessários, tanto no equipamento quanto na rede elétrica afetada pela ocorrência. A partir do registro da placa do veículo e das fotos do acidente, os custos operacionais gerados, incluindo desde o primeiro atendimento até a substituição ou reparo do poste e/ou da rede elétrica, são repassados ao setor Jurídico da empresa, que realiza a cobrança junto ao proprietário do veículo.

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes podem entrar em contato com os canais de atendimento da distribuidora: site oficial da Enel Rio (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena (21) 99601-9608 e a Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Orientações

1. Em caso de acidente com poste, se houver queda do equipamento ou de cabos, procure ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa;

2. Não se deve tocar em cabos que estejam no solo, sobre o carro ou ficar embaixo de estruturas danificadas;

3. Nunca tente realizar o isolamento da área;

4. Para pedestres que estiverem passando pelo local do acidente, a companhia alerta que não se aproximem do poste danificado e busquem socorro imediatamente.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.