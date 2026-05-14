Maricá é destaque em fóruns sobre economia e atração de investimentos em Nova York

A Prefeitura de Maricá participa ao longo desta semana da Brazilian Week 2026, em Nova York, nos Estados Unidos, um dos principais eventos internacionais voltados à promoção do ambiente econômico brasileiro e à atração de investimentos estrangeiros. O município integra a programação oficial de fóruns que reúnem autoridades, investidores e empresários para debater economia, desenvolvimento e oportunidades de negócios.

Na terça-feira (12), o prefeito Washington Quaquá participou do 2º Fórum VEJA Brazil Insights NY, no The Plaza Hotel, compartilhando a experiência do município com a Tarifa Zero no transporte público, além dos projetos turísticos e de desenvolvimento para formar uma nova economia na cidade.

“Maricá é o único município brasileiro presente nesse grande debate econômico mundial. Isso diz muito sobre o que estamos fazendo: transformando a cidade em um player global capaz de atrair investidores. Estamos preparando Maricá para uma grande virada de chave na economia”, destacou o prefeito.

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O painel reuniu empresários, investidores e lideranças de diferentes setores da economia e da gestão pública, como Michel Temer (ex-presidente do Brasil), André Esteves (presidente do Conselho de Administração da BTG-Pactual), João Doria (ex-governador de São Paulo), Elmano de Freitas (governador do Ceará), Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul), entre outros.

Nesta quarta-feira (13), Maricá marcou presença no Financial Times Brazil Summit, no Convene One Liberty Plaza. A programação incluiu um painel e uma mesa redonda sobre oportunidades de negócios com executivos e representantes de instituições financeiras globais. O município também teve um espaço para apresentação de projetos e oportunidades de investimento que contou com a presença de nomes como o publicitário Nizan Guanaes, fundador da N.ideias, a empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, uma das maiores redes varejistas do Brasil, o CEO da PowerChina Brasil, Tharcizio Calderaro, o diretor País da ACCIONA Brasil, André de Angelo, os sócios da Dal Pozzo Advogados, Bia e Augusto Neves Dal Pozzo, e do editor-chefe do Financial Times, Geoff Dyer.

"Tem muita gente interessada em investir em Maricá, acreditando no modelo que estamos construindo: uma parceria público-privada baseada na criação de riqueza, na valorização do empreendedor e do microempresário como geradores de desenvolvimento, e do Estado como agente distribuidor. É uma cidade com projeto, que aponta para o futuro com mais distribuição de renda e valorização de quem produz riqueza”, ressaltou Quaquá.

Nesta quinta-feira (14/05), o prefeito encerra a agenda em Nova York com uma visita institucional ao jornal japonês Nikkei, realizada a convite do veículo - um dos mais influentes da Ásia e referência internacional em economia e negócios. O prefeito concederá uma entrevista e discutirá parcerias estratégicas.