Carro pega fogo na BR-101 em Itaboraí e causa interdição parcial da via
Corpo de Bombeiros e caminhão-pipa foram acionados
min de leitura | Escrito por Redação | 14 de maio de 2026 - 11:28
Um carro pegou fogo no km 296 sul da BR-101, na altura de Itaboraí, por volta das 10h19 desta quinta-feira (14).
De acordo com a Arteris Fluminense, concessionária responsável pela via, o Corpo de Bombeiros e um caminhão-pipa foram acionados para a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local.
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A pista no sentido sul foi interditada durante a ação, mas a atualização é que a faixa 1 já foi liberada.