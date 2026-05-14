Carro pega fogo na BR-101 em Itaboraí e causa interdição parcial da via

Faixa 1 já foi liberada após ocorrência no km 296 sul - Foto: Reprodução

Faixa 1 já foi liberada após ocorrência no km 296 sul - Foto: Reprodução

Um carro pegou fogo no km 296 sul da BR-101, na altura de Itaboraí, por volta das 10h19 desta quinta-feira (14).

De acordo com a Arteris Fluminense, concessionária responsável pela via, o Corpo de Bombeiros e um caminhão-pipa foram acionados para a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local.

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A pista no sentido sul foi interditada durante a ação, mas a atualização é que a faixa 1 já foi liberada.