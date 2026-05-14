Subtenente do Corpo de Bombeiros é condenado por morte de motociclista em 2024

Poucos dias antes de completar dois anos da morte do motociclista Neemias Francisco dos Santos, o subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), David da Silva Silveira, acusado pelo crime, foi condenado a oito anos, oito meses e 15 dias de prisão em regime inicialmente fechado. A decisão foi tomada por júri popular durante julgamento realizado nesta terça-feira (13), no Fórum de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Neemias foi morto durante uma briga de trânsito, em 21 de maio de 2024.

O subtenente foi condenado pelo crime de homicídio, a princípio em regime fechado. A sentença estabelecida, na íntegra, é de oito anos, oito meses e 15 dias de reclusão. David foi preso dois dias após o crime e estava preso desde essa época. Durante o processo, ele tentou recorrer em liberdade, o que foi negado pela Justiça.

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O motociclista foi atingido por seis tiros em diferentes partes do corpo, e a arma usada no crime era de serviço militar.

Relembre o caso

As investigações, na época, apontaram que Neemias havia sido morto a tiros na Rua Heitor Costa Val, no Centro de Mesquita, na Baixada Fluminense, depois de se envolver em uma briga de trânsito. A confusão teve início quando David fez uma manobra perigosa, fazendo com que o motociclista atingisse o retrovisor de outro veículo. A partir disso, Neemias discutiu com o bombeiro, que sacou a arma e disparou. A vítima morreu na hora.

O subtenente fugiu do local do crime, mas foi encontrado e preso no imóvel onde morava. Durante o depoimento, David afirmou que agiu em legítima defesa e que a vítima teria danificado o seu veículo. Ainda de acordo com o acusado, ele fugiu do local e não se apresentou às autoridades por temer a repercussão do caso.