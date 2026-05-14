Clima de São João se aproxima e algumas festas da região já têm datas definidas
Tradicionais em diversas regiões do país, essas celebrações reúnem música, dança, gastronomia típica e manifestações culturais que atravessam gerações
Com a aproximação do mês de junho, chega também uma das épocas mais aguardadas por milhares de brasileiros: a temporada de festas juninas e julinas. Tradicionais em diversas regiões do país, essas celebrações reúnem música, dança, gastronomia típica e manifestações culturais que atravessam gerações.
Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas apresentações de danças típicas, como as tradicionais quadrilhas, marcadas por coreografias animadas, figurinos coloridos e encenações inspiradas na vida no interior. Além disso, não faltam comidas e bebidas típicas à base de milho, amendoim e mandioca, como canjica, pamonha, milho cozido, curau, pé de moleque, paçoca, bolo de fubá e o tradicional quentão.
Outro elemento bastante característico dessas festas é o traje caipira, geralmente representado de forma caricata, com roupas xadrez, chapéus de palha e pinturas no rosto. Em muitas cidades, também são comuns as fogueiras, correios do amor, brincadeiras, shows ao vivo e concursos temáticos, atraindo públicos de todas as idades.
As festas juninas têm origem nas celebrações populares europeias em homenagem a santos católicos, especialmente Santo Antônio, São João e São Pedro, mas ganharam características próprias no Brasil, tornando-se uma das manifestações culturais mais populares do país.
Confira abaixo alguns locais da região que já divulgaram as datas das festividades juninas e julinas:
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ARRAIÁ DE NITERÓI
Data: 03 a 07/06/26
Local: Caminho Niemeyer
Informações: @arraiadeniteroi
ARRAIÁ DE CAMBOINHAS
Data: 04 a 07/06/26
Local: Praça Petersen - Camboinhas
Informações: @orlagourmetoficial
FESTA JUNINA DO CLUBE PORTUGUÊS
Data: 06 e 07/06/26
Local: Clube Português - Ingá
Informações: @clubeportuguesniteroi
ARRAIÁ DO CAIO MARTINS
Data: 11 a 14/06/26
Local: Caio Martins - Icaraí
Informações: @arraia_caiomartins
FESTA DE SANTO ANTÔNIO
Data: 12 a 14/06/26
Local: Rua Miguel Couto esquina com Av Roberto Silveira - Icaraí
Informações: @paroquiaporciunculadesantana
FESTA JUNINA DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ
Data: 13 e 14/06/26
Local: Rua Dr Genserico Ribeiro, 59 - São Lourenço.
Informações: @ssj.niteroi
ARRAIÁ DE SANTA ROSA
Data: 19 a 21/06/26
Local: Praça Raul de Oliveira Rodrigues, Santa Rosa
ARRAIÁ DO MULTICENTER
Data: 19 a 21/06/26
Local: Itaipu Multicenter - Itaipu
Informações: @multicenteritaipu
FESTA JUNINA SÃO FRANCISCO XAVIER
Data: 12 a 14/06/26
Local: Praça Dom Orione, São Francisco
ARRAIÁ DE SÃO JOSÉ
Data: 14 e 15/06/26
Local: Rua Dr Genserico Ribeiro, 59 - São Lourenço.
Informações: @ssj.niteroi
ARRAIÁ DE SÃO JOÃO BATISTA
Data: 20 a 24/06/25
Local: Igreja São João Batista
Informações: @catedraldeniteroi
ARRAIÁ DE SÃO JUDAS TADEU
Data: 24 a 28/06/26
Local: Igreja São Judas Tadeu - Icaraí
Informações: @saojudastadeu.icarai
FESTA JUNINA DO COUNTRY
Data: 26 a 28/06/26
Local: Country Club, Pendotiba.
Informações: @countryclubniteroi
ARRAIÁ DE SÃO PEDRO DE JURUJUBA
Data: 27 a 29/06/26
Local: Em frente a Igreja de São Pedro - Jurujuba
FESTA JUNINA LA SALLE ABEL
Data: 27/06/26
Local: La Salle Abel, Icaraí
Informações: @la.salle.abel