Clima de São João se aproxima e algumas festas da região já têm datas definidas

Em muitas cidades, também são comuns as fogueiras, correios do amor, brincadeiras, shows ao vivo e concursos temáticos, atraindo públicos de todas as idades - Foto: Divulgação/ Joédson Alves/Agência Brasil

Em muitas cidades, também são comuns as fogueiras, correios do amor, brincadeiras, shows ao vivo e concursos temáticos, atraindo públicos de todas as idades - Foto: Divulgação/ Joédson Alves/Agência Brasil

Com a aproximação do mês de junho, chega também uma das épocas mais aguardadas por milhares de brasileiros: a temporada de festas juninas e julinas. Tradicionais em diversas regiões do país, essas celebrações reúnem música, dança, gastronomia típica e manifestações culturais que atravessam gerações.

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas apresentações de danças típicas, como as tradicionais quadrilhas, marcadas por coreografias animadas, figurinos coloridos e encenações inspiradas na vida no interior. Além disso, não faltam comidas e bebidas típicas à base de milho, amendoim e mandioca, como canjica, pamonha, milho cozido, curau, pé de moleque, paçoca, bolo de fubá e o tradicional quentão.

Outro elemento bastante característico dessas festas é o traje caipira, geralmente representado de forma caricata, com roupas xadrez, chapéus de palha e pinturas no rosto. Em muitas cidades, também são comuns as fogueiras, correios do amor, brincadeiras, shows ao vivo e concursos temáticos, atraindo públicos de todas as idades.

As festas juninas têm origem nas celebrações populares europeias em homenagem a santos católicos, especialmente Santo Antônio, São João e São Pedro, mas ganharam características próprias no Brasil, tornando-se uma das manifestações culturais mais populares do país.

Confira abaixo alguns locais da região que já divulgaram as datas das festividades juninas e julinas:

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ARRAIÁ DE NITERÓI

Data: 03 a 07/06/26

Local: Caminho Niemeyer

Informações: @arraiadeniteroi

ARRAIÁ DE CAMBOINHAS

Data: 04 a 07/06/26

Local: Praça Petersen - Camboinhas

Informações: @orlagourmetoficial

FESTA JUNINA DO CLUBE PORTUGUÊS

Data: 06 e 07/06/26

Local: Clube Português - Ingá

Informações: @clubeportuguesniteroi

ARRAIÁ DO CAIO MARTINS

Data: 11 a 14/06/26

Local: Caio Martins - Icaraí

Informações: @arraia_caiomartins

FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Data: 12 a 14/06/26

Local: Rua Miguel Couto esquina com Av Roberto Silveira - Icaraí

Informações: @paroquiaporciunculadesantana

FESTA JUNINA DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

Data: 13 e 14/06/26

Local: Rua Dr Genserico Ribeiro, 59 - São Lourenço.

Informações: @ssj.niteroi

ARRAIÁ DE SANTA ROSA

Data: 19 a 21/06/26

Local: Praça Raul de Oliveira Rodrigues, Santa Rosa

ARRAIÁ DO MULTICENTER

Data: 19 a 21/06/26

Local: Itaipu Multicenter - Itaipu

Informações: @multicenteritaipu

FESTA JUNINA SÃO FRANCISCO XAVIER

Data: 12 a 14/06/26

Local: Praça Dom Orione, São Francisco

ARRAIÁ DE SÃO JOSÉ

Data: 14 e 15/06/26

Local: Rua Dr Genserico Ribeiro, 59 - São Lourenço.

Informações: @ssj.niteroi

ARRAIÁ DE SÃO JOÃO BATISTA

Data: 20 a 24/06/25

Local: Igreja São João Batista

Informações: @catedraldeniteroi

ARRAIÁ DE SÃO JUDAS TADEU

Data: 24 a 28/06/26

Local: Igreja São Judas Tadeu - Icaraí

Informações: @saojudastadeu.icarai

FESTA JUNINA DO COUNTRY

Data: 26 a 28/06/26

Local: Country Club, Pendotiba.

Informações: @countryclubniteroi

ARRAIÁ DE SÃO PEDRO DE JURUJUBA

Data: 27 a 29/06/26

Local: Em frente a Igreja de São Pedro - Jurujuba

FESTA JUNINA LA SALLE ABEL

Data: 27/06/26

Local: La Salle Abel, Icaraí

Informações: @la.salle.abel