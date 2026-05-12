Trindade vai ganhar uma praça totalmente revitalizada

A semana começou com equipes trabalhando em ritmo acelerado na Praça Leonor Corrêa, a Praça da Trindade, em São Gonçalo. A tradicional área de lazer da região está passando por revitalização, com investimentos de R$1.134.900,00 e previsão de duração de sete meses.

Neste momento, estão sendo feitas as obras de drenagem, além da construção de um meio-fio que delimita o piso de concreto da área do paisagismo. Também estão para serem iniciados os trabalhos de solda de uma tela de ferro galvanizado ao redor da quadra.

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As intervenções, realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo desde a segunda quinzena de março, tem como objetivo realizar um processo de reforma e modernização no espaço, valorizando um dos principais polos gastronômicos da cidade (com mais de 40 bares, restaurantes e foodtrucks ao redor da praça) e oferecendo à população um novo espaço de lazer, recreação e esporte para os moradores.

No projeto, estão incluídos: instalação de mais de 70 mesas de concreto, com quatro bancos cada; novo parque infantil (que terá piso emborrachado), nova academia de idosos, novo espaço de eventos, nova quadra poliesportiva, bicicletário, novo espaço para a realização das atividades culturais e novo paisagismo.

O projeto ainda deve contemplar outras soluções arquitetônicas para movimentação segura de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR).

A população aguarda pela nova praça com carinho e acredita que o projeto irá melhorar o bairro. É o caso de Zilton Gomes, de 72 anos, que mora no Luiz Caçador há 58 anos, mas sempre passa pela praça.

“Eu acredito que, se é para trazer benefícios, vai ser melhor! Vai trazer mais organização e mais pessoas para cá, valorizando as crianças e até mesmo os idosos, com novos equipamentos. Tudo que é para engrandecer é cabível, que nem no meu bairro Luiz Caçador, onde estão sendo feitas obras da Prefeitura na rua”, afirmou o aposentado.

Vale destacar que, no momento, a praça está cercada com tapumes, que servem para proteger quem passa ao redor durante as obras. Nesta fase inicial dos trabalhos, o foco será a área interna da praça, sem alteração no trânsito. Os foodtrucks que atuam no entorno também seguem funcionando normalmente.