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Elisa Sanches celebra a maternidade e relembra trajetória de superação em emocionante homenagem ao Dia das Mães

Influenciadora abre o coração sobre dores do passado, saúde mental e a força que encontrou na filha para seguir em frente

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de maio de 2026 - 20:11
No relato, Elisa relembrou batalhas contra a depressão, borderline e bipolaridade, além de traumas da infância
No relato, Elisa relembrou batalhas contra a depressão, borderline e bipolaridade, além de traumas da infância -

Em uma homenagem emocionante ao Dia das Mães, Elisa Sanches abriu o coração ao falar sobre a importância da filha, Gabi, em sua vida. A influenciadora definiu a menina como sua maior força e razão para seguir em frente diante das dificuldades que enfrentou ao longo da trajetória. 

No relato, Elisa relembrou batalhas contra a depressão, borderline e bipolaridade, além de traumas da infância, como uma tentativa de abuso sexual. Ela contou que conseguiu superar as dores através do amor pela filha, da fé e da espiritualidade.

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“Hoje sou forte porque me tornei a Elisa Sanches. Minha felicidade é minha filha e o amor é o que me fortalece a continuar viva”, declarou.

A influenciadora também destacou a importância da humildade, da gratidão e do desejo de ajudar o próximo. Ao final, Elisa deixou uma mensagem especial para todas as mães guerreiras que enfrentam desafios diários pelos seus filhos.

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