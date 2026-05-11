Neymar dentro e Estêvão fora? Confira possibilidades na pré-lista da Seleção Brasileira

Com a saída de Estêvão e a disputa de vagas no ataque, Pedro e Rayan ganharam força para estarem na lista final - Foto: Reprodução/Instagram

Com a saída de Estêvão e a disputa de vagas no ataque, Pedro e Rayan ganharam força para estarem na lista final - Foto: Reprodução/Instagram

A CBF enviou para a Fifa, na tarde desta segunda-feira, a pré-lista com 55 nomes para a Copa do Mundo, que acontece em junho. Os 55 nomes da relação de Carlo Ancelotti chamou atenção pela probabilidade da ausência do ponta-direita Estêvão, por conta de uma lesão na coxa direita. Com a saída do atacante de 19 anos, que é artilheiro da era Ancelotti da seleção abriu as portas para a entrada de Neymar na lista, a grande novela deste ciclo.

A convocação do camisa 10 do Santos está a critério do treinador italiano, mas que este não é o principal foco para a convocação. No momento, a grande questão fica entre o número de convocados para o ataque e meio, com a lesão de Estêvão; Ancelotti deve manter os nove jogadores de ataque e cinco meio-campistas ou alterar o planejamento.

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Estêvão até veio ao Brasil para procurar um tratamento conservador e evitar uma cirurgia que o cortaria de vez da competição, mas segundo o departamento médico da CBF, o ponta não conseguiria jogar nem o mata-mata nas melhores condições de recuperação. A decisão está nas mãos do técnico de estar ou não na pré-lista, mas a probabilidade maior é de que a vaga seja preenchida por outro jogador apto.

O caso Neymar é tão deliquado quanto, já que apesar de sempre estar nas pré-listas da data Fifa, nunca foi chamado para a copa. Ao ser questionado sobre a presença do artilheiro da seleção na Copa em abril, o italiano respondeu que só o chamaria caso estivesse "100% fisicamente" e que Neymar estaria no caminho certo, mas a convocação é dita como improvável, mesmo com a pressão popular.

Outro nome que está em risco para a convocação é o de Andrey Santos, por conta do número de meio-campistas e o fim de temporada decepcionante do Chelsea, o deixando atrás de Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos e Lucas Paquetá, preteridos pelo italiano. Entre os nomes que estão cogitados para a vaga aberta para o ataque estão Rayan, da base do Vasco, que vem se destacando no Bournemouth, da Inglaterra, e Pedro, do Flamengo.

Com a saída de Estêvão e a disputa de vagas no ataque, Pedro e Rayan ganharam força para estarem na lista final | Foto: Reprodução/Instagram

No caso do centroavante, mesmo sem uma convocação, Ancelotti já demonstrou o interesse em convocá-lo por conta de suas caraterísticas, mesmo sendo uma aposta, já que não foi observado nem em treinamentos. No caso de Rayan, o atacante de 19 anos seria uma alternativa pela ponta direita por conta da perda de Estêvão.

A convocação final acontece na próxima segunda-feira (18), onde apenas 26 destes 55 jogadores estarão na lista oficial. A convocação pode ser alterada até o começo da competição, no dia 11 de junho. Depois disso, as mudanças só estarão liberadas após 24 horas da estreia por questões de lesões comprovadas por laudo médico. Após esse prazo, somente goleiros poderão ser alterados, também por questões físicas.

A estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jérsei. Antes da Copa, a Seleção enfrenta o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio e o Egito, em Cleveland no dia 6 de junho.