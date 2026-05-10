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Polícia Civil concluiu que alunos não tiveram envolvimento em explosão em escola de Belford Roxo

Segundo investigação, artefato que explodiu e feriu 10 alunos no Ciep 388 Lasar Segall não foi levado por estudantes

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de maio de 2026 - 15:12
Polícia Civil segue investigando quem levou a bomba que feriu 10 alunos no Ciep 288 Lasar Segall
Polícia Civil segue investigando quem levou a bomba que feriu 10 alunos no Ciep 288 Lasar Segall -

Investigação da Polícia Civil concluiu que a bomba caseira que explodiu e feriu 10 alunos no Ciep 388 Lasar Segall, na última sexta-feira (8), não foi levada à unidade pelos alunos.

Agentes da 54ª DP (Belford Roxo), com apoio da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), ouviram todos os estudantes envolvidos no incidente. 

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Equipes da Polícia Civil analisam imagens de câmeras de segurança para identificar o responsável por levar a bomba para a escola.

O material do acidente foi recolhido por agentes do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e segue para a perícia. De acordo com testemunhas, a bomba era composta por um tubo de PVC cheio de areia com parafusos, porcas e pregos em seu interior.

A explosão aconteceu na última sexta (8), no pátio da escola e feriu dez estudantes, entre 13 e 17 anos. Os adolescentes ficaram com feridas leves nos joelhos, braços e pernas e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Belford Roxo para receberem atendimento. De acordo com a prefeitura, os dez já receberam alta hospitalar.

Tags:

Ciep 388 Lasar Segall explosão de artefato Polícia Civil

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