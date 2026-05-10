Influenciador Luan Lennon tem prisão preventiva decretada pela Justiça

De acordo com a polícia, influenciador teria armado um furto falso junto com grupo para produzir vídeo para as redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a polícia, influenciador teria armado um furto falso junto com grupo para produzir vídeo para as redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decidiu converter a prisão em flagrante do influenciador Luan Lennon, de 23 anos, em preventiva. A decisão foi tomada neste sábado (9), pela Central de Audiência de Custódia da Capital. A decisão também vale para Enzo Raphael Pereira Silva Ferreira e Gabriel Henrique Helmold Batista, envolvidos na gravação do falso furto.

De acordo com a polícia, os três respondem pelo crime de denunciação caluniosa e seguem presos na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica.

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Os três foram presos na madrugada da última quinta-feira (7), acusados de simular um furto no Centro do Rio que seria usado para criar conteúdo nas redes sociais de Luan Lennon, que possui mais de 1 milhão de seguidores. As prisões foram efetuadas por agentes da 4ª DP (Praça da República).

De acordo com a apuração da polícia, Luan teria deitado o vidro de um carro aberto de propósito e convencido um pedestre a retirar o celular de dentro do veículo oferecendo R$ 30. A ação foi gravada e Luan chegou logo em seguida para dar “voz de prisão” ao homem. À polícia, o pedestre afirmou não saber que se tratava de uma encenação.

Luan Lennon já foi candidato à vereador em 2024 e usa suas redes sociais para publicar vídeos de denúncia contra desordem urbana no Rio.