Ana Carolina Dias e Matheus Sollis seguem defendendo o pavilhão do Tigre na próxima temporada

O casal de mestre sala e porta bandeira está no Porto da Pedra há algum tempo - Foto: Divulgação: Bianca Santos/Riotur

O casal de mestre sala e porta bandeira está no Porto da Pedra há algum tempo - Foto: Divulgação: Bianca Santos/Riotur

O G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra confirmou, na noite de segunda-feira (7) a renovação de Ana Carolina Dias e Matheus Sollis como segundo casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira para o Carnaval 2027.

Cria da Porto da Pedra, Ana Carolina desfila pela escola desde os 9 anos de idade. Iniciou suas aulas de porta-bandeira em 2016 e, em 2018, tornou-se primeira porta-bandeira no Carnaval de Niterói. Integrando o projeto de casais do Tigre desde 2021, passou a compor oficialmente o quadro da escola em 2026 como segunda porta-bandeira. Atualmente, também defende o primeiro pavilhão da Unidos da Villa Rica, pela Série Bronze.

Já Matheus Sollis iniciou sua trajetória no Carnaval em 2019 e passou a integrar o projeto de casais da Porto da Pedra em 2021. Em 2026, entrou oficialmente para o quadro da escola como segundo mestre-sala. O bailarino acumula passagens pelo Carnaval de Niterói e pelas séries Bronze e Prata do Carnaval Carioca. Desde 2024, também defende o primeiro pavilhão da Unidos da Vila Santa Tereza.

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