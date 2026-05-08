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Ex-presidente do Banco Central, Chico Lopes, morre aos 80 anos

O economista deixa esposa e três filhos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de maio de 2026 - 11:23
O economista, Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, morre aos 80 anos no Rio de Janeiro
O economista, Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, morre aos 80 anos no Rio de Janeiro -

O ex-economista do Banco Central, Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, conhecido como Chico Lopes, morreu aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado a quase um mês depois de se submeter a uma cirurgia no intestino.

Chico Lopes, que era mineiro e um economista influente, fez parte das formulações de planos econômicos brasileiros. Também participou do grupo responsável pelo Plano Cruzado, e contribuiu para a construção do Plano Bresser, além de trabalhar como consultor informal do grupo que criou o Plano Real.

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O economista começou a trabalhar no Banco Central, ocupando o cargo de diretor da instituição, em 1995. Mas em 1999, assumiu a presidência do BC no lugar de Gustavo Franco.

Ao longo de sua curta passagem à frente da instituição, de apenas 20 dias, Chico acabou se envolvendo no escândalo do socorro financeiro a bancos e desvalorização do real.

O economista Chico Lopes deixa esposa e três filhos.

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