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Moradora de Petrópolis percebe aumento na conta de energia e descobre invasão de quati na madrugada; vídeo!

Uma moradora instalou câmeras de segurança após observar o aumento incomum na conta de luz

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de maio de 2026 - 10:40
O animal entrando na casa e indo diretamente até a geladeira
O animal entrando na casa e indo diretamente até a geladeira -

Uma moradora de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, instalou câmeras de segurança após observar um aumento incomum na conta de luz. Segundo ela, o motivo foi identificado e era um quati que invadia a cozinha durante a noite, pegava os alimentos e deixava a porta da geladeira aberta.

A situação aconteceu no bairro Carangola. Imagens registradas pelas câmeras mostram o animal entrando na casa e indo diretamente até a geladeira. Nas cenas, o quati aparece abrindo a porta da geladeira, retirando a comida e deixando o local revirado.

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Apesar da situação inusitada, o episódio tem gerado preocupação na vizinhança. Segundo relatos, o mesmo animal já teria atacado outros bichos entre os moradores da região. A orientação é para que a população não tente se aproximar do animal e acione os órgãos ambientais responsáveis.


Autor: Reprodução | Descrição:

Tags:

Câmeras de segurança Petrópolis Quati

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