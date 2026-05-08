Ex-padrasto de MC Ryan SP é alvo de operação sobre lavagem de dinheiro em SP

O influenciador e ex-padrasto do MC Ryan SP, Eduardo Magrini, também conhecido como ‘Diabo Loiro’, se tornou alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Polícia Civil de SP, na manhã desta sexta-feira (8), acusado de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas oriundas do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas também por outras ações criminosas.

Os investigadores informaram que Magrini é acusado de manter participação em um esquema organizado pela facção para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho.

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No total, a operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nas cidades paulista de Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.

Eduardo Magrini também era influenciador e contava com mais de 100 mil seguidores. Nas redes sociais passa para o público a imagem de um produtor rural. Em outubro de 2025, ele havia sido preso durante uma ação que mirou empresários, agiotas, influencers e traficantes, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo.

A ‘Operação Caronte’, deflagrada nesta sexta-feira, é o resultado de um trabalho de investigação que identificou as empresas de Madrini como suspeitas de praticarem lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e outros delitos.

Ainda de acordo com as investigações, empresas ligadas a área de transporte e outra ao ramo de rodeiro, movimentaram valores de origem falsa, através de ‘laranjas’, para dar uma certa ‘legalidade’ às quantias.

Magrini costumava ostentar patrimônio milionário nas redes sociais. Ele era investigado desde 2016.

Além de Eduardo, o seu filho Mateus Magrini também está sendo investigado e foi alvo da ação de buscas. Mateus é acusado de movimentar dinheiro ilícito através de uma empresa da área musical e de outras organizações, ao lado do MC Ryan SP, que está sendo apontado pela Polícia Federal (PF), como líder de um grupo criminoso relacionado a Bets e ao tráfico internacional.

Após as investigações, a Justiça bloqueou cerca de R$ 10 milhões nas contas dos investigados, fora o bloqueio de veículos e outros itens de valor que estavam no nome dos suspeitos.

Até agora, já foram apreendidos veículos como caminhões e carros, além de valores em espécie e até mesmo animais como cavalos e bois, entre eles o boi ‘Império’, o terceiro mais bem ranqueado no país.