Cantor Ed Motta se envolve em confusão com agressões em restaurante na Gávea; Vídeo

O cantor Ed Motta, de 54 anos, se envolveu em uma confusão em um restaurante na Zona Sul do Rio, depois de supostamente ter se aborrecido com a cobrança de uma taxa. A situação terminou com o artista jogando uma cadeira para o alto e teve, ainda, agressões físicas e morais.

Segundo o restaurante Grado, Ed estava acompanhado de dois homens e duas mulheres no momento da confusão. "Um grupo de clientes composto por Eduardo Motta (Ed Motta), Diogo Coutinho do Couto (proprietário dos restaurantes Escama e Henriqueta) e outros indivíduos, até o momento não identificados, protagonizou episódios de extrema violência, agressões físicas, intimidação e condutas discriminatórias dirigidas à nossa equipe e aos clientes presentes no local", informou o restaurante em nota enviada ao jornal "O Globo".

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Após o restaurante ter se negado a retirar a taxa de rolha, cobrada quando o cliente leva seu próprio vinho de casa, o grupo teria provocado a equipe e as “agressões incluíram xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada”. Logo em seguida, Ed foi acusado pelo estabelecimento de arremessar uma cadeira “contra um garçom que se encontrava de costas”.

Além disso tudo, também de acordo com o estabelecimento, “um esbarrão provocado por Ed Motta em uma cliente de outra mesa derrubou objetos, fazendo com que a situação escalasse e as agressões passassem a atingir também esses clientes. Um deles, que estava sentado, recebeu um soco e, ao se dirigir à saída, teve uma garrafa de vinho, tamanho magnum, intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato". O grupo deixou o local antes da polícia chegar.

Ed reconheceu que se descontrolou, mas negou que tenha arremessado a cadeira em direção ao garçom. "Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais". O músico explicou, que após jogar a cadeira no chão, deixou o restaurante. "Depois que eu fui embora, fiquei sabendo que quando a minha mesa foi pedir desculpas à mesa ao lado, esta mesa começou a ofender a minha... Então, começou uma confusão entre eles. Foram as pessoas na mesa ao lado que ofenderam meus amigos, inclusive com ofensas homofóbicas, chamando meu amigo de "viado", e xenofóbicas, mandando ele voltar para a Arábia". O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea), agentes analisam imagens de câmera de segurança e realizam outras diligências para apurar os fatos.





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