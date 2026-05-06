Ação conjunta na orla de Niterói recupera pomar urbano e reforça importância ambiental

Agentes da Prefeitura de Niterói desmontaram, na última segunda-feira, um acampamento instalado à beira-mar, com vista para o Rio, no pomar urbano da Avenida Sílvio Picanço, em Charitas, na Zona Sul da cidade. A ação ocorreu após dezenas de solicitações de moradores à Secretaria de Conservação, à Administração Regional de São Francisco e Charitas e ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que acionou inicialmente a Guarda Municipal. O Programa Recomeço foi responsável pela remoção e pelo acolhimento humanizado das pessoas em situação de rua.

O acampamento estava montado sob árvores nativas da Mata Atlântica, típicas de restinga — um ecossistema sensível e fundamental para a proteção da biodiversidade costeira. Além do uso irregular do espaço, o local vinha sendo utilizado como banheiro, com acúmulo de lixo, o que exigiu o apoio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) para a limpeza e recuperação da área. Recentemente, o pomar já havia sofrido outro impacto ambiental, com a presença de cavalos deixados no local.

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Resultado de uma Parceria Público-Privada (PPP), o pomar de Charitas reúne espécies que contribuem diretamente para o equilíbrio ambiental, como cajueiros, pitangueiras e aroeiras. O plantio foi realizado pela Águas de Niterói, com orientação técnica de especialistas da Secretaria de Conservação, reforçando o papel do espaço como área verde urbana estratégica para a cidade.

Moradores defendem agora medidas de proteção permanente, como a instalação de cerca rústica e placas informativas que identifiquem o local como área de preservação ambiental. Também solicitam manejo contínuo, com a retirada definitiva de espécies invasoras, como a leucena, que ameaça a vegetação nativa e compromete o desenvolvimento do pomar.

Para especialistas, como o biólogo Luiz Rodrigues, a mobilização da comunidade foi decisiva para a rápida resposta do poder público, evidenciando a importância da participação social na conservação de áreas verdes urbanas. “Agora vamos precisar manter a vigilância e cobrar ações contínuas como esta, que aliou solução do problema à abordagem humanizada”, destacou o morador Vinícius Amorim, da União de Síndicos de Charitas.

Criado em agosto de 2025, o Programa Recomeço é uma iniciativa integrada da Prefeitura de Niterói voltada ao atendimento da população em situação de rua, com foco em reinserção social, assistência, saúde e geração de renda. Com funcionamento diário, oferece alimentação, higiene, atendimento médico e suporte social, sempre com base na adesão voluntária dos usuários. Em 2025, o programa realizou cerca de 27 mil atendimentos e 300 recambiamentos, consolidando-se como um dos pilares da política municipal de acolhimento humanizado.