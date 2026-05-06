Helicóptero faz pouso de emergência na Linha Amarela, após ocorrência de acidente grave envolvendo motociclista

O pouso do helicóptero fez com que motoristas no sentido centro reduzissem a velocidade - Foto: Reprodução/X

O pouso do helicóptero fez com que motoristas no sentido centro reduzissem a velocidade - Foto: Reprodução/X

Na manhã desta quarta-feira(06), um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou realizar um pouso de emergência na Linha Amarela, no sentido Barra, na altura de Inhaúma, Zona Norte do Rio, após a ocorrência de um grave acidente envolvendo um motociclista e uma carreta.

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A vítima que precisou ser socorrida de helicóptero, bateu violentamente na traseira de uma carreta e ficou gravemente ferida.

Às 7h52, os Bombeiros do quartel do Méier foram acionados para prestarem o socorro e por volta das 8h15, a Linha Amarela já estava totalmente interditada para que a equipe de emergência realizasse o seu trabalho.

O pouso do helicóptero fez com que motoristas no sentido centro reduzissem a velocidade em decorrência da curiosidade, o que resultou em uma lentidão no trecho e um alto fluxo de veículos.