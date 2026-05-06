Malévola sobrevoa condomínio de Jojo Toddynho após cancelamento de briga e cantora reage; entenda
Após Jojo Toddynho desistir de briga marcada para está quarta-feira(06), a influenciadora Malévola foi até a casa da cantora para acerto de contas
A briga entre Malévola e Jojo Todynho ganhou novos capítulos. Depois da apresentadora voltar atrás e dizer que não compareceria ao “ringue” montado em Bangu, Malévola ficou indignada com a decisão e decidiu ir até a casa da cantora para confrontá-la e reforçar que o encontro entre as duas ainda estava de pé.
A influenciadora Malévola Alves, de 22 anos, não aceitou a desistência e alugou um helicóptero para sobrevoar a região e ir até a casa da cantora, localizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A própria influenciadora compartilhou com os seus seguidores um vídeo gravado dentro da aeronave, além de mandar um recado para a sua oponente.
"Chegamos, Jojo. Estamos descendo agora. Tu não falou que a gente não ia descer? Estou chegando, Jordana! Eu falei que eu vinha, pois aguenta. Vamos pousar agora na casa dela, é nesse condomínio. Jordana, estamos chegando, fofinha", provocou a jovem de 22 anos.
Após os stories da influenciadora viralizarem nas redes sociais, a cantora respondeu às provocações através dos seus stories também. Jordana alegou que a rival foi na sua casa propositalmente no horário em que ela não estava, afirmando que a jovem queria atenção e tinha medo de enfrentá-la, mesmo que tenha sido a cantora a cancelar o embate pessoalmente.
"Poxa, ontem eu fiquei o dia inteiro te esperando. Falou que ia à noite, de helicóptero, não apareceu. Só apareceu hoje, depois que eu saí, já deveria estar esperando eu sair, né? Pra aparecer lá, mas tá tudo bem. Queria muito ter te visto. Que pena. Agora pode voltar, já deu seu show? Volta pra casa, divulga seus tigrinhos, pra repor tudo que eu já te fiz gastar, tá bom?", rebateu a cantora carioca.
A briga entre as duas começou após Malévola fazer um desabafo no seu perfil das redes sociais sobre o alto valor cobrado no serviço realizado no seu cabelo. Depois que a reclamação da jovem viralizou, Jojo Toddynho fez um vídeo atacando a influenciadora e proferindo xingamentos transfóbicos direcionados a ela. O que causou uma resposta acalorada da Malévola, indignada com o ataque preconceituoso que sofreu.
Até que Jordana chamou a influenciadora para brigar no Largo do Bangu, nesta quarta-feira(6). No entanto, com a chegada da data marcada, a cantora recuou e publicou um vídeo dizendo que não iria até o local brigar com a jovem. O que causou uma revolta na Malévola que foi até a casa da Jojo para mostrar que elas tem um combinado a cumprir.