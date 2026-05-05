Terminam nesta quarta-feira(06), as inscrições para o 1º Exame de Qualificação do vestibular UERJ 2027

A realização da prova está prevista para acontecer no dia 7 de junho de 2026 - Foto: Reprodução/Instagram

A realização da prova está prevista para acontecer no dia 7 de junho de 2026 - Foto: Reprodução/Instagram

As inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2027 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) já estão abertas. Os candidatos têm até esta quarta-feira (6) para se inscreverem. O processo deve ser realizado exclusivamente pela internet, no site oficial da instituição, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 100,00.



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O Exame de Qualificação é a primeira etapa do processo de entrada na universidade. A prova é composta por 60 questões ao total, sendo elas de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de diferentes áreas, como: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

A realização da prova está prevista para acontecer no dia 7 de junho de 2026 e os inscritos que garantirem a aprovação em pelo menos um dos dois exames de qualificação, estarão aptos a participar da segunda e última fase do vestibular, o Exame Discursivo.

As inscrições estão acontecendo no site oficial do Vestibular UERJ e para a confirmação da participação, é preciso realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00, dentro do prazo estipulado no edital.

Serviço

Processo seletivo: Vestibular Estadual Uerj 2027

Etapa: 1º Exame de Qualificação

Inscrições: até 6 de maio de 2026 (quarta-feira)

Taxa de inscrição: R$ 100

Data da prova: 7 de junho de 2026

Local de inscrição: site do Vestibular Uerj

Site