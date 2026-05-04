Presidência da Assembléia Legislativa (Alerj) se reúne com prefeitos do Estado do Rio de Janeiro

Um dos temas discutidos foi a ampliação da abrangência do auxílio financeiro oferecido pela Assembleia às cidades afetadas pelas chuvas do último verão, através de um novo projeto de lei - Foto: Divulgação/Alerj

Um dos temas discutidos foi a ampliação da abrangência do auxílio financeiro oferecido pela Assembleia às cidades afetadas pelas chuvas do último verão, através de um novo projeto de lei - Foto: Divulgação/Alerj

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Douglas Ruas (PL), se reuniu, nesta segunda-feira (04), com prefeitos de cidades que integram os consórcios que representam municípios do Norte e Noroeste Fluminense.

Um dos temas discutidos foi a ampliação da abrangência do auxílio financeiro oferecido pela Assembleia às cidades afetadas pelas chuvas do último verão, através de um novo projeto de lei. Na semana passada, foi sancionada a lei que transfere cerca de R$ 30 milhões a 17 municípios, totalizando R$ 1,75 milhão para cada.

"Nós estamos fortalecendo a parceria com os municípios do interior. Através da união e do diálogo, construímos soluções e avançamos pelo desenvolvimento do Estado", afirmou Douglas Ruas.

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Estiveram presentes prefeitos de municípios integrantes do Consórcio Público Multifinalitário do Noroeste Fluminense (Conspnor) e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) — veja lista completa ao final deste texto.

Também participaram do debate o primeiro vice-presidente da Alerj, deputado Guilherme Delaroli (PL); a segunda vice, Tia Ju (REP); e os parlamentares Bruno Dauaire (União), Gustavo Tutuca (PP), Thiago Rangel (Avante), Júlio Rocha (Agir) e Jair Bittencourt (PL); além do ex-deputado Bruno Boaretto (PL).

Prefeitos presentes na reunião

Marcelo Delaroli - Itaboraí

Gean - São José de Ubá

Geane Vincler - Cardoso Moreira

Roninho - Aperibé

Taninho - Natividade

Guilherme Fonseca - Porciúncula

Léo Pelanca - Italva

José Willian - São Fidélis

Nel Medeiros - Itaperuna

Lauro Fabri - Varre-Sai

Heriberto Pereira - Itaocara

Murilo Defante - Cambuci