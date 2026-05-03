Deputado Max Lemos sofre ataque a tiros na BR-116, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

O deputado federal Max Lemos (União/RJ) foi alvo de um atentado na manhã desta sexta-feira, 1º de maio, por volta das 3h45, na BR-116, na altura de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O parlamentar e sua equipe retornavam de uma agenda no município de Miracema, no Noroeste Fluminense, já na chegada ao Rio de Janeiro. Logo após descer a serra da Rio–Teresópolis e passar pela entrada de Magé, na altura de Imbariê, o veículo em que estavam, um Jeep Commander blindado, foi surpreendido quando um carro emparelhou e iniciou disparos.

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Durante a ação, o carro dos criminosos fechou o veículo do deputado, provocando uma colisão. Mesmo após a batida, os disparos continuaram. O veículo foi atingido por tiros, e, sob ataque, o motorista conseguiu retomar o controle da direção e sair do local, evitando um desfecho ainda mais grave.

Max Lemos é reconhecido pela atuação firme no combate ao crime organizado, com posicionamento público contra o uso de armamento pesado e a atuação de grupos criminosos. No Congresso Nacional, teve participação em propostas que endurecem a legislação penal contra crimes envolvendo armas de fogo.

O deputado registrou ocorrência na 62ª DP (Imbariê), em Duque de Caxias. O caso será investigado pelas autoridades policiais.

Em nota, Max Lemos afirmou:

“Deus nos deu o livramento. Acredito plenamente na investigação da polícia e na Justiça.”