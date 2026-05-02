Homem fica ferido após acidente com três carros em São Gonçalo

No local, os militares encontraram a vítima com ferimentos leves - Foto: Reprodução - Redes Sociais

No local, os militares encontraram a vítima com ferimentos leves - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Um acidente envolvendo três veículos deixou um homem ferido na tarde deste sábado (2), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro Alcântara, em São Gonçalo.

A colisão aconteceu nas proximidades do supermercado Guanabara e causou lentidão no trânsito da região.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de São Gonçalo foi acionado às 15h42 para atender a ocorrência. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

No local, os militares encontraram a vítima com ferimentos leves. O homem chegou a ser atendido, mas recusou ser levado para uma unidade de saúde.