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Homem fica ferido após acidente com três carros em São Gonçalo

A colisão aconteceu nas proximidades do supermercado Guanabara

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de maio de 2026 - 18:53
No local, os militares encontraram a vítima com ferimentos leves
No local, os militares encontraram a vítima com ferimentos leves -

Um acidente envolvendo três veículos deixou um homem ferido na tarde deste sábado (2), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro Alcântara, em São Gonçalo. 

A colisão aconteceu nas proximidades do supermercado Guanabara e causou lentidão no trânsito da região.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de São Gonçalo foi acionado às 15h42 para atender a ocorrência. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

No local, os militares encontraram a vítima com ferimentos leves. O homem chegou a ser atendido, mas recusou ser levado para uma unidade de saúde.

Tags:

Acidente de Trânsito colisão de veículos São Gonçalo

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