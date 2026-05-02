Ambulantes vendem “camarote improvisado” por R$ 100 para show da Shakira em Copacabana

A manhã deste sábado (2) em Copacabana já começou com clima de festa e improviso na areia. Enquanto fãs ocupavam a praia para aguardar a apresentação de Shakira, marcada para as 21h45, ambulantes passaram a vender sacos reforçados de areia como um “camarote” improvisado.

A ideia é que o público suba no saco de areia para ganhar alguns centímetros de altura e tentar enxergar melhor o palco em meio à multidão. Cada unidade estava sendo vendida por R$ 100.

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De acordo com vendedores da região, o preço deve ser mantido até o início do show. Shakira é a terceira diva pop a se apresentar no projeto “Todo Mundo no Rio”, realizado desde 2024 na areia da Praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Antes dela, Madonna e Lady Gaga também transformaram a praia em palco para os fãs.