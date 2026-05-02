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Grupo Amanhecer é atração de roda de samba nesse domingo (3) em SG

O 'Pagode do Trabalhador' acontece no Campo Novo, a partir de 20 horas, com participação de artistas convidados para a tradicional 'canja'

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de maio de 2026 - 11:44
Evento será na noite desse domingo (3), no Campo Novo
Evento será na noite desse domingo (3), no Campo Novo -

Na noite desse domingo (3) o Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da Região Leste Fluminense, entra em cena para mais uma edição do 'Pagode do Trabalhador', ainda alusivo às comemorações pelo primeiro de maio. O evento, com a participação de artistas convidados para a tradicional 'canja', será na Rua Expedicionário Romeu Casagrande, em frente à quadra do Campo Novo, em São Gonçalo. A roda de samba começa às 20 horas, com entrada gratuita e venda de bebidas e combos a preços promocionais ao público. 

"Preparamos um repertório especial para saudar os amantes do samba e do pagode", afirmou o cantor Vilson Amanhecer, um dos líderes do grupo, que começou a tocar em meados da déxada de 80, a partir de reuniões entre amigos do Campo Novo e de Maria Paula, na região vizinha. Nos intervalos do pagode, também entram em cena os DJ's Adriano, LK e  Leozinho.  

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Tags:

Grupo Amanhecer música ao vivo Pagode do Trabalhador

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