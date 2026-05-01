Marinha emite aviso de ressaca para orla do Rio com ondas de até 3 metros

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para a orla do Rio de Janeiro, com previsão de ondas que podem chegar até 3 metros de altura. O alerta entra em vigor às 18h de domingo (3) e segue até as 15h de terça-feira (5), exigindo atenção redobrada de moradores e frequentadores das praias.

De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio, o período de ressaca pode provocar avanço do mar sobre a faixa de areia e até atingir trechos da orla, especialmente em áreas mais expostas. Por isso, as autoridades recomendam evitar o banho de mar e a prática de esportes aquáticos enquanto durar o aviso.

Existe também a orientação para que as pessoas não permaneçam em mirantes ou outros locais próximos ao mar. Ciclistas devem redobrar a atenção e pescadores são aconselhadora a não sairem para o mar nesse período.

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A mudança nas condições do mar ocorre junto com a chegada de uma frente fria à capital fluminense. No sábado (2), o tempo ainda será de calor e poucas nuvens, com aumento de nebulosidade ao longo da tarde, mas sem previsão de chuva.

Já no domingo o céu fica instável com céu nublado, existindo a expectativa de chuva fraca na madrugada ganhando intensidade ao longo da manhã.

Em caso de emergência acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 e não tente realizar resgates por conta própria.