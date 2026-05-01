Entregadores de aplicativos fazem manifestação em Icaraí, na Zona Sul de Niterói

Apesar de não haver interdição total das vias, o protesto provocou lentidão em alguns pontos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar de não haver interdição total das vias, o protesto provocou lentidão em alguns pontos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Entregadores de aplicativos realizaram uma manifestação na noite dessa quinta-feira (30) em ruas de Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O ato aconteceu na véspera do feriado do Dia do Trabalhador e reuniu profissionais da categoria em protesto por melhores condições de trabalho.

Entre as principais reivindicações estão o aumento das taxas de entrega, o fim de bloqueios considerados injustos nas plataformas e mais segurança durante a realização das entregas.

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A mobilização contou com o acompanhamento de equipes da Polícia Militar e agentes de trânsito, que atuaram na organização do fluxo de veículos na região. Apesar de não haver interdição total das vias, o protesto provocou lentidão em alguns pontos do bairro, exigindo atenção redobrada de motoristas que passaram pela região.

O ato em Niterói faz parte de uma mobilização mais ampla registrada em diferentes cidades do estado, onde entregadores vêm se organizando para cobrar melhores condições de trabalho e mudanças nas regras das plataformas.