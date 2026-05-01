Cartazes divulgando suposto “Campeonato de Facadas” viralizam na internet

Cartaz já foi adaptado para diferentes localidades, como Jardim Catarina, em São Gonçalo, São Fidélis e até o município de Belém, no Pará - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cartaz já foi adaptado para diferentes localidades, como Jardim Catarina, em São Gonçalo, São Fidélis e até o município de Belém, no Pará - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma imagem no mínimo inusitada começou a circular intensamente nas redes sociais nos últimos dias: um cartaz anunciando um "Grande Campeonato de Facada". A arte, que promete prêmios em dinheiro para quem cometer o maior número de agressões, já foi adaptada para diferentes localidades, como Jardim Catarina, em São Gonçalo, São Fidélis e até o município de Belém, no Pará.

Leia também:

Calor e tempo firme marcam show de Shakira no Rio; previsão indica mudanças nos próximos dias

MC Brinquedo anuncia fim da carreira no funk após conversão religiosa



Apesar do conteúdo violento, os cartazes são apenas uma brincadeira, um meme de extremo mau gosto. A imagem é apenas um template, que é editado diversas vezes para adaptar o meme a alguma localidade específica, com os supostos locais de encontro e patrocínios inventados.

Mesmo se tratando de uma brincadeira, algumas pessoas podem acreditar, por isso é sempre recomendado apurar com fontes confiáveis qualquer tipo de informação, principalmente as “trends” de redes sociais. Em ano de eleições, todo cuidado com as Fake News é pouco.