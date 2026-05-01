Cartazes divulgando suposto “Campeonato de Facadas” viralizam na internet
Imagens divulgando falso campeonato tem versões com nomes de Jardim Catarina, São Fidélis e até Belém do Pará.
Uma imagem no mínimo inusitada começou a circular intensamente nas redes sociais nos últimos dias: um cartaz anunciando um "Grande Campeonato de Facada". A arte, que promete prêmios em dinheiro para quem cometer o maior número de agressões, já foi adaptada para diferentes localidades, como Jardim Catarina, em São Gonçalo, São Fidélis e até o município de Belém, no Pará.
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Apesar do conteúdo violento, os cartazes são apenas uma brincadeira, um meme de extremo mau gosto. A imagem é apenas um template, que é editado diversas vezes para adaptar o meme a alguma localidade específica, com os supostos locais de encontro e patrocínios inventados.
Mesmo se tratando de uma brincadeira, algumas pessoas podem acreditar, por isso é sempre recomendado apurar com fontes confiáveis qualquer tipo de informação, principalmente as “trends” de redes sociais. Em ano de eleições, todo cuidado com as Fake News é pouco.