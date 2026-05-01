Calor e tempo firme marcam show de Shakira no Rio; previsão indica mudanças nos próximos dias

Quem pretende acompanhar o show da cantora Shakira, neste sábado (2), na Praia de Copacabana, vai encontrar um cenário típico de verão fora de época, calor e tempo firme.

De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva durante o evento. A expectativa é de sol entre nuvens ao longo do dia, com aumento da nebulosidade à noite. As temperaturas devem variar entre 21°C e 32°C, com sensação térmica elevada durante a apresentação.

Com a previsão de calor e grande concentração de pessoas, o evento pode reunir milhões na orla, a orientação é redobrar os cuidados com hidratação, uso de protetor solar e atenção ao tempo de exposição ao sol.



Apesar do tempo estável no dia do show, a tendência é de mudança nas condições climáticas já no domingo (3), com a aproximação de uma frente fria no Sudeste, o que pode provocar aumento de nuvens e possibilidade de chuva.

Niterói e São Gonçalo seguem com calor

Em Niterói e São Gonçalo, o cenário é parecido. O fim de semana deve ser de tempo firme, com predomínio de sol e temperaturas elevadas.

Segundo a previsão, os termômetros podem chegar aos 30°C, com mínima na casa dos 22°C e sem expectativa de chuva significativa no sábado.

Já nos dias seguintes, a chegada da frente fria pode provocar mudanças, com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas isoladas, principalmente no início da próxima semana.