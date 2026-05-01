MC Brinquedo anuncia fim da carreira no funk após conversão religiosa

Em um vídeo publicado no Instagram, MC Brinquedo, de 24 anos, anunciou o fim da carreira no funk depois de uma conversão religiosa. A postagem foi feita na noite desta quinta-feira (30), onde o artista usou o nome de batismo, Vinícius, e leu uma carta aberta aos fãs, onde comunicava a mudança e disse que dedicará a vida a Jesus Cristo.

No começo do vídeo, ele relembrou o começo de sua carreira. "Meu nome é Vinícius, o mundo me conhece como MC Brinquedo. Comecei a cantar ainda criança, um sonho grande e o coração cheio de vontade para viver tudo isso que o mundo pudesse me oferecer. E ele me ofereceu muito: me deu nome, me deu fama, me deu multidão e também me deu os tropeços que vêm junto com tudo isso. Os erros que ninguém vê na foto, as noites que ninguém posta e o vazio que nenhum hit consegue preencher", começou.

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Durante a leitura da carta o ex-MC fez uma reflexão do caminho seguido por ele até o momento. "Olho para trás e vejo o garoto que eu fui, aquele moleque com o microfone na mão e o mundo inteiro pela frente. Eu não nego nada do que eu vivi, porque foi exatamente esse caminho que me trouxe até aqui, até esse momento, até essa decisão. Cada passo, cada queda, cada acerto, cada erro, foi degrau para eu enxergar o que de verdade me sustentou esse tempo todo. Não fui eu, não foi fama, não foi sucesso", disse.

Ele associou a mudança de vida a um vazio espiritual. Por muito tempo eu busquei nos lugares errados o que só Um poderia me dar. Tentei encher o barulho com silêncio que era da alma. Tentei tampar com aplauso uma falta que era de pai...Hoje, com a maior paz que eu já senti em toda a minha vida, eu venho comunicar publicamente todos que eu estou encerrando a minha carreira no funk".

"Hoje estou aqui para entregar a minha vida por completo para Jesus Cristo. Quero ser imagem e semelhança do Senhor, quero distribuir amor com meu alcance, quero usar essa voz, esse nome, essa história, tudo o que um dia foi meu para anunciar Aquele que nunca soltou a minha mão, mesmo quando eu soltei a dEle", continuou.

Ao longo da leitura, ele disse que tem a intenção de usar a própria história como uma forma de testemunho. "Quero mostrar para o mundo que, mesmo com tantos erros e tropeços, podemos voltar e tomar a melhor decisão possível. Não existe passado pesado demais para a graça de Deus, e não existe noite escura demais para a luz dEle, e não existe filho perdido demais para encontrar o caminho de casa".

No final da carta aberta, o cantor agradece ao público, à família e aos amigos de trajetória. "Aos meus fãs, aos meus amigos, aos meus parceiros do movimento, à minha família, ao menino que um dia me ouviu e cresceu junto comigo: obrigado de verdade. Vocês fizeram parte de uma história que só Deus poderia escrever. E essa história não acaba aqui, só começa de um jeito novo.... Com amor e com Cristo, Vinícius, o menino que um dia foi o MC Brinquedo. Muito obrigado por tudo. O caminho, a verdade, é só um. Só paz".

Nos comentários da publicação, o artista recebeu apoio dos fãs e de personalidades do funk. O MC Don Juan disse: “Eu te amo. Já já estamos juntos em mais uma jornada". A influenciadora Leyla Arrais escreveu: "Glória a Deus! q esse vídeo alcance milhares de pessoas e as toquem para mudança! Parabéns". Uma seguidora comentou: “Que coisa linda”.

Entretanto, fora do Instagram o anúncio causou questionamento sobre a conversão entre os usuários. "Se está convertido de verdade tem que apagar todo catálogo dele de músicas das plataformas e não ficar lucrando com letras mundanas", comentou um internauta no X. Houve reações mais amplas sobre a religião. "O triste desses convertidos é achar que religião salva. É cada absurdo que se ouve!", disse outra usuária. Ela ainda acrescentou: "Conheço pessoas lindas como seres humanos que nunca frequentaram uma igreja, templo ou terreiro".

Quem é MC Brinquedo?

Vinicius Ricardo de Santos Moura, de 24 anos, mas conhecido como MC Brinquedo, ganhou destaque no mundo do funk com 13 anos, quando estourou com a música “Em cima de mim”. Logo em seguida, ele outras músicas que viraram hit foram “Roça Roça” e “Capim Canela”, com MC Pedrinho. Depois do anúncio, ele apagou as postagens antigas do Instagram e manteve no perfil somente o vídeo desta quinta-feira.