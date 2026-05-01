Cerca de 80 kg de materiais perecíveis são apreendidos nas areias de Copacabana
Seop acredita que os produtos seriam vendidos ao público no show da Shakira
Foram apreendidos aproximadamente 80 kg de materiais perecíveis enterrados nas areias da Praia de Copacabana, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), na madrugada desta quinta-feira (30). O órgão acredita que os produtos seriam vendidos ao público no show de Shakira, que acontecerá neste sábado (2).
A operação aconteceu ainda na noite de quarta-feira (29), com apoio da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Entre os itens recolhidos estava uma carrocinha, um carrinho com mercadorias e vários bancos plásticos colocados em áreas estratégicas da orla. Entretanto, os alimentos perecíveis apreendidos foram descartados.
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As buscas foram intensificadas especialmente nas proximidades de onde foi montado o palco do evento “Todo Mundo no Rio”, na altura da Rua Rodolfo Dantas. A intenção do trabalho é localizar produtos e materiais enterrados ou espalhados irregularmente por ambulantes e barraqueiros, para contribuir para a limpeza e organização da faixa de areia, justamente para prevenir acidentes.
A Guarda Municipal atuou no apoio da ação. Além disso, também foram desmontados acampamentos improvisados, pois o público vinha instalando barracas para reservar espaço na areia para a apresentação da Shakira.