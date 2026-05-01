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Cerca de 80 kg de materiais perecíveis são apreendidos nas areias de Copacabana

Seop acredita que os produtos seriam vendidos ao público no show da Shakira

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de maio de 2026 - 10:47
Os materiais perecíveis foram descartados
Os materiais perecíveis foram descartados -

Foram apreendidos aproximadamente 80 kg de materiais perecíveis enterrados nas areias da Praia de Copacabana, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), na madrugada desta quinta-feira (30). O órgão acredita que os produtos seriam vendidos ao público no show de Shakira, que acontecerá neste sábado (2).

A operação aconteceu ainda na noite de quarta-feira (29), com apoio da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Entre os itens recolhidos estava uma carrocinha, um carrinho com mercadorias e vários bancos plásticos colocados em áreas estratégicas da orla. Entretanto, os alimentos perecíveis apreendidos foram descartados.

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As buscas foram intensificadas especialmente nas proximidades de onde foi montado o palco do evento “Todo Mundo no Rio”, na altura da Rua Rodolfo Dantas. A intenção do trabalho é localizar produtos e materiais enterrados ou espalhados irregularmente por ambulantes e barraqueiros, para contribuir para a limpeza e organização da faixa de areia, justamente para prevenir acidentes.

A Guarda Municipal atuou no apoio da ação. Além disso, também foram desmontados acampamentos improvisados, pois o público vinha instalando barracas para reservar espaço na areia para a apresentação da Shakira.

Tags:

80 kg de materiais perecíveis apreendidos copacabana seop show da Shakira

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