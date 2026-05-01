CET-Rio monta operação especial de trânsito para show da Shakira em Copacabana

A operação terá início à 0h de sábado - Foto: Divulgação

A operação terá início à 0h de sábado - Foto: Divulgação

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) vai implantar uma operação especial de trânsito para o evento Todo Mundo no Rio, com show da cantora Skakira, no próximo sábado (02/05), na Praia de Copacabana, Zona Sul da cidade. O esquema de trânsito foi apresentado em coletiva de imprensa com o prefeito Eduardo Cavaliere nesta quarta-feira (29), no Centro de Operações e Resiliência. A operação terá início à 0h de sábado, com a interdição total da Avenida Atlântica e de seus acessos, incluindo a pista da orla e junto às edificações; e a proibição de estacionamento em Copacabana, Botafogo e na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa.

Os ônibus de fretamento também estarão proibidos de entrar no bairro de Copacabana a partir de 0h e de estacionar em locais próximos, como Botafogo, Ipanema, Urca, Av. Epitácio Pessoa, na Lagoa, e Morro do Pasmado. Às 18h será iniciado o bloqueio de trânsito geral de todas as vias que dão acesso ao bairro de Copacabana, exceto para táxis e ônibus regulares. O Aterro do Flamengo e a Enseada de Botafogo também serão bloqueados às 18h para a preparação do terminal de ônibus regulares para saída do público. Às 19h, o bloqueio será total para todos os tipos de veículos, incluindo ônibus e táxis, que não poderão mais circular em Copacabana.

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O trânsito em Copacabana começará a ser liberado a partir das 4h de domingo (03/05), mas permanecerá a interdição da Avenida Atlântica, pista da orla para a área de lazer como funciona aos domingos e feriados, além de outros 24 pontos de bloqueios externo. A partir das 10h será liberada a pista junto às edificações da Av. Atlântica. A reversível será montada na pista junto às edificações.

A CET-Rio vai atuar com 205 agentes, entre operadores e apoiadores de tráfego, 49 motocicletas e 26 viaturas operacionais, que trabalharão para manter a fluidez do trânsito, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios necessários na região.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações Rio, farão o monitoramento da região para realizar ajustes na programação dos semáforos, se necessário.

Orientação à população – Serão instalados 700 galhardetes com orientação sobre a proibição de estacionamento no bairro de Copacabana para alertar os motoristas. Cerca de três mil vagas serão suprimidas na região. Também serão utilizadas 45 faixas de orientação e 31 painéis de mensagens variáveis, que informarão sobre as alterações no trânsito, os horários e locais dos bloqueios, as restrições de estacionamento, além das condições do tráfego.

Recomendações – Dar preferência aos transportes públicos, como o metrô, que não é impactado pelos fechamentos viários; planejar o deslocamento com antecedência; evitar as áreas interditadas e utilizar rotas alternativas; seguir as orientações dos agentes de trânsito e de toda a sinalização implantada.

Interdições de vias

Copacabana

Das 18h do 01/05 às 0h do dia 02/05:

Avenida Atlântica (pista junto à praia), no trecho entre a Rua Figueiredo de Magalhães e a Avenida Prado Júnior

Da 0h do 02/05 às 4h do 03/05:

Rua Ministro Viveiros de Castro, no trecho entre a Rua Duvivier e a Rua Rodolfo Dantas

Da 0h do dia 02/05 às 6h do 03/05:

Avenida Atlântica (pista junto à praia), no trecho entre a Avenida Prado Júnior e a Praça Almirante Júlio de Noronha

Avenida Atlântica (pista junto às edificações), no trecho entre a Praça Almirante Júlio de Noronha e a Avenida Princesa Isabel

Da 0h do 02/05 às 10h do 03/05:

Avenida Atlântica (pista junto às edificações), no trecho entre a Avenida Princesa Isabel e a Rua Joaquim Nabuco

Avenida Prado Júnior, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Joaquim Nabuco, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Júlio de Castilhos, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Francisco Sá, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Sá Ferreira, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Almirante Gonçalves, no trecho entre a Rua Aires Saldanha e a Avenida Atlântica

Rua Aires Saldanha, no trecho entre a Rua Djalma Ulrich e a Rua Almirante Gonçalves

Rua Miguel Lemos, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Xavier da Silveira, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Constante Ramos, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Santa Clara, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Siqueira Campos, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Hilário de Gouveia, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Rua Rodolfo Dantas

Rua Fernando Mendes

Da 0h do 02/05 às 18h do 03/05:

Avenida Atlântica (pista junto à praia), no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Prado Júnior

Rua Francisco Otaviano, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Avenida Princesa Isabel (sentido orla), no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Atlântica

Das 6h do 02/05 às 6h do 03/05:

Rua Siqueira Campos, no trecho entre a Praça Vereador Rocha Leão (saída do Túnel Alaor Prata) e a Rua Tonelero

Das 18h do dia 02/05 às 4h do 03/05:

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no trecho entre a Rua Figueiredo de Magalhães e a Avenida Prado Júnior

Avenida Prado Júnior, no trecho entre a Rua Ministro Viveiros de Castro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana

Rua Ronald de Carvalho, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana

Rua Hilário de Gouvea, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana

Rua Marechal Mascarenhas de Morais, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana

Rua Siqueira Campos, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana

Botafogo

Das 18h do dia 02/05 às 4h do dia 03/05:

Avenida das Nações Unidas (Enseada de Botafogo), em ambos os sentidos (exceto ônibus de linhas regulares)

Avenida Repórter Nestor Moreira

Avenida Oswaldo Cruz (pista das edificações à esquerda)

Aterro do Flamengo

Das 5h do dia 02/05 às 5h do 03/05:

Rua Evaristo da Veiga, no trecho entre a Rua México e a Rua República do Paraguai

Das 18h do 02/05 às 18h do dia 03/05:

Avenida Infante Dom Henrique (Aterro do Flamengo), em ambos os sentidos

Inversão de sentido

Das 18h de 02/05 às 10h de 03/05:

Rua Anita Garibaldi, entre a Rua Tonelero e a Rua Capelão Álvares da Silva

Das 6h às 18h de 03/05:

Rua Joaquim Nabuco (sentido Av. Atlântica), entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica

Av. Atlântica, pista junto às edificações (sentido Av. Princesa Isabel), entre a Avenida Princesa Isabel e a Rua Joaquim Nabuco

Implantação de mão dupla

Da 0h de 02/05 às 4h de 03/05:

Rua Gustavo Sampaio, entre a Rua Antônio Vieira e a Praça Almirante Júlio de Noronha

Das 18h de 02/05 às 4h de 03/05:

Praça Nicarágua, entre a Praia de Botafogo e a Avenida Oswaldo Cruz

Rua General Góis Monteiro

Bloqueios de acesso a Copacabana

Das 18h de 02/05 às 4h de 03/05: acessos ao bairro com restrições

Rua Francisco Sá, na interseção com a Rua Raul Pompeia

Rua Júlio de Castilhos, na interseção com a Rua Raul Pompeia

Avenida Epitácio Pessoa (sentido Túnel Rebouças):

na interseção com a Avenida Henrique Dodsworth

na interseção com a Rua Professor Gastão Bahiana

Avenida Epitácio Pessoa (sentido Ipanema):

na agulha de acesso da Avenida Henrique Dodsworth

Rua Real Grandeza:

na interseção com a Rua Mena Barreto

na interseção com a Rua Pinheiro Guimarães

na interseção com a Rua Dr. Sampaio Correia

Avenida das Nações Unidas:

após o acesso da Rua Professor Álvaro Rodrigues, junto à Praça Pimentel Duarte

na interseção com a Praia de Botafogo, na projeção da Praça Nicarágua

Avenida Repórter Nestor Moreira, no retorno em frente ao Clube Guanabara

Acesso ao Túnel do Pasmado, procedente do Viaduto Carlota Joaquina

Viaduto Pedro Álvares Cabral, na interseção com a Avenida Pasteur

Retorno ao lado do Viaduto Pedro Álvares Cabral (junto ao Centro Empresarial Mourisco)

Rua General Severiano, na interseção com a Praça Engenheiro Bernardo Saião (em ambos os lados da Avenida Lauro Sodré)

Rua da Passagem:

na interseção com a Rua Arnaldo Quintela / Rua General Severiano

na interseção com a Rua General Góes Monteiro

Avenida Lauro Sodré, na interseção com a Rua General Góes Monteiro

Rua Lauro Muller, em frente ao Shopping Rio Sul

Avenida Carlos Peixoto:

no acesso à Ladeira do Leme

após a entrada do estacionamento G5 do Rio Sul

Praia de Botafogo (sentido Copacabana), na interseção com a Avenida Oswaldo Cruz, junto à Praça Nicarágua

(exceto veículos com destino à Avenida Rui Barbosa e Praia do Flamengo – retorno)

Praia de Botafogo (sentido Centro), na interseção com a Avenida das Nações Unidas

Praia de Botafogo (sentido Centro), na alça de retorno para Copacabana, em frente à Rua Professor Alfredo Gomes

Saída do Túnel Velho com a Rua Henrique Oswald (junto à Praça Vereador Rocha Leão)

Rua Siqueira Campos, na interseção com a Rua Ministro Alfredo Valadão

Rua Anita Garibaldi, na interseção com a Rua Capelão Álvares da Silva

Praça Vereador Rocha Leão, na interseção com a Rua Henrique Oswald

Desvios de tráfego

Das 18h do dia 02/05 às 4h do 03/05

Sentido Botafogo → Urca:

Praia de Botafogo → Viaduto Pedro Álvares Cabral → Rua Clotilde Guimarães → Rua da Passagem → Rua General Severiano → Avenida Venceslau Brás → Avenida Pasteur

Sentido Copacabana → Leme:

Avenida Nossa Senhora de Copacabana → Rua Antônio Vieira → Rua Gustavo Sampaio

Proibição de estacionamento

Copacabana / Ipanema

Da 0h do dia 02/05 às 6h do dia 03/05

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Princesa Isabel

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em ambos os lados, no trecho entre a Avenida Princesa Isabel e a Rua Antônio Vieira (inclusive nas baias)

Rua Barata Ribeiro, em ambos os lados, em toda a extensão

Avenida Atlântica, em ambas as pistas, em toda a extensão, inclusive nas baias (exceto veículos autorizados)

Avenida Princesa Isabel, em ambos os lados, em ambos os sentidos, em toda a extensão

Avenida Prado Júnior, em ambos os lados, em ambos os sentidos, em toda a extensão (inclusive nas baias)

Rua Francisco Otaviano, em ambos os lados, em toda a extensão

Rua Joaquim Nabuco, em ambos os lados, em toda a extensão

Rua Raul Pompeia, em ambos os lados, em toda a extensão

Rua Ministro Alfredo Valadão, em ambos os lados, em toda a extensão

Rua Antônio Vieira, em ambos os lados, inclusive nas baias

Rua Fernando Mendes, em ambos os lados

Rua Belford Roxo, junto à Praça do Lido, inclusive nas baias

Rua Ronald de Carvalho, junto à Praça do Lido, em ambos os lados, inclusive nas baias

Rua Ministro Viveiros de Castro, em ambos os lados

Rua Duvivier, em ambos os lados, inclusive nas baias

Rua Rodolfo Dantas, em ambos os lados, inclusive nas baias

Rua República do Peru, em ambos os lados, no trecho entre a Avenida Atlântica e a Rua Barata Ribeiro (inclusive nas baias)

Rua Paula Freitas, em ambos os lados, no trecho entre a Avenida Atlântica e a Rua Barata Ribeiro

Rua Hilário de Gouveia, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana

Rua Siqueira Campos, em toda a extensão, em ambos os lados (inclusive nas baias)

Rua Santa Clara, em ambos os lados, em toda a extensão

Rua Figueiredo de Magalhães, em ambos os lados, no trecho entre a Avenida Atlântica e a Rua Joseph Bloch (inclusive nas baias)

Rua Bolívar, em ambos os lados, em toda a extensão (inclusive nas baias)

Rua Xavier da Silveira, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Atlântica (inclusive nas baias)

Rua Miguel Lemos, em ambos os lados, em toda a extensão (inclusive nas baias)

Praça Cardeal Arco Verde, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Rua Tonelero (exceto veículos autorizados)

Praça Eugênio Jardim, entre a Rua Miguel Lemos e a Rua Xavier da Silveira, junto ao bordo esquerdo (exceto veículos autorizados)

Praça Serzedelo Corrêa, no trecho entre a Rua Hilário de Gouveia e a Rua Siqueira Campos, em ambos os lados

Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica, no trecho entre a Avenida Atlântica e a Rua Tereza Aragão (exceto nas baias)

Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica, em ambos os lados, no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Tereza Aragão

Rua Bulhões de Carvalho, no trecho entre a Rua Gomes Carneiro e a Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica

Avenida Vieira Souto, junto ao canteiro central, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Rua Joaquim Nabuco (exceto veículos autorizados)

Botafogo

Da 0h do dia 02/05 às 6h do 03/05:

Avenida Pasteur, em ambos os sentidos e lados, no trecho entre a Avenida Portugal e a Rua Venceslau Brás

(exceto ônibus e micro-ônibus de turismo — parada de até 4h em baia específica)

Avenida Lauro Sodré, em ambos os lados, em toda a extensão (exceto nas baias)

Avenida Henrique Dodsworth, em ambos os lados, em toda a extensão

Rua Real Grandeza, no trecho entre a Rua Mena Barreto e o Túnel Alaor Prata

Rua da Passagem, em ambos os lados, em toda a extensão (exceto nas baias)

Praça Pimentel Duarte, junto ao Clube Guanabara

Avenida das Nações Unidas, junto ao canteiro central, em frente à Praça Pimentel Duarte

Rua General Góis Monteiro, em ambos os lados, em toda a extensão

Rua Coelho Cintra, ao bordo esquerdo, entre os números 387 e 611

Avenida Carlos Peixoto, no trecho entre a Avenida Lauro Sodré e o Shopping Rio Sul

Rua Anita Garibaldi, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Tonelero e a Praça Edmundo Bittencourt

Rua Capelão Álvares da Silva, em ambos os lados, em toda a extensão

Leme

Da 0h do 02/05 às 6h do 03/05:

Rua Gustavo Sampaio, em ambos os lados, em toda a extensão

Rua Aurelino Leal, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Avenida Atlântica

Rua Anchieta, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Avenida Atlântica

Rua Martim Afonso, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Avenida Atlântica

Carga e descarga

Das 8h de 02/05 às 7h de 03/05: proibida em Copacabana