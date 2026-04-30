Pastora mirim, de apenas 10 anos, faz pregação em voo e é contida por comissários; Vídeo

Um vídeo de uma adolescente fazendo uma pregação em um voo tomou conta das redes sociais nesta quinta-feira (30). Nele, é possível ver uma "pastora mirim" sendo contida por comissários de bordo durante em uma viagem de Congonhas (São Paulo) à Navegantes (Santa Catarina).

A responsável pelo vídeo é a influenciadora 'Julia Ortiz', que faz conteúdo de pregações e possui 473 mil seguidores no Instagram. Inclusive, tendo o maior número de visualizações em vídeos onde ela faz atos religiosos em ambientes públicos, tendo 4,8 milhões de visualizações pregando em um ônibus.

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No vídeo, é dito que a menina teria sido 'empurrada pelos comissários por pregar o evangelho', e segue para sua fala sobre ser uma enviada de Deus ao voo, "Sou a missionária Júlia Ortiz e Jesus mandou eu dizer que ele está voltando! Isso mesmo, pessoal, que vocês ouviram! Jesus disse para mim: ‘Júlia, fala para o meu povo que eu estou voltando'”, disse a pregadora.

Ao perceberem a situação, os comissários intervieram, levando à adolescente de volta ao assento. Porém, no caminho ela segue pregando “A palavra de Deus fala que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Porque quando Jairo fala ‘Jesus, vai na minha casa’, Jesus chega na casa de Jairo e fala: ‘Lázaro, sai para fora’, e Lázaro saiu. Eu vou fazer uma oração aqui porque Jesus mandou!“, disse.

O vídeo já alcançou 50 mil visualizações no Instagram e 12 mil no X. Segundo a assessoria de Julia, a ideia de fazer a oração no local partiu da adolescente e foi bem recepcionado pelos outros passageiros. A Latam disse que está apurando os fatos, enquanto a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) não se pronunciou.

➡️ Pastora mirim faz pregação em voo e é contida por comissários



Vídeo de pastora mirim fazendo pregação no meio de um voo viralizou nas redes sociais pic.twitter.com/EYCla5eDfo — Metrópoles (@Metropoles) April 30, 2026

Nos comentários das redes sociais, a recepção foi mista entre pessoas que aprovaram a atitude da jovem, enquanto outros que pensam que espaços públicos não são locais para demonstrações religiosas.

Uma internauta no X disse: "Um ambiente fechado, com pessoas que podem ter ansiedade, pessoas que usaram medicação pra adormecer e controlar pânico ou fobia, crianças que os pais fazem mil manobras pra acalmar, vem uma sem noção querer aparecer fazendo pregação religiosa e instaurando o caos... Parabéns, nota dó!".

Enquanto outro acompanhou. "Tem que conter mesmo, ninguém é obrigado a estar ouvindo ,se quiser ouvir que se vá em igrejas".

No Instagram, outra apoiou a manifestação de Julia. "Vai pregar sim, Júlia! Aos quatro cantos da terra. Queria eu está nesse voo! Que bênção 👏👏👏👏👏👏❤️‍🔥".

Não há lei no Brasil que proíba ou negue o direito a pregação em espaços públicos. Pela constituição, a laicidade do Estado protege o direito de manifestação religiosa, sendo a intolerância uma prática criminosa com direito de 1 a 5 anos de reclusão.

