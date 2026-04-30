Aeroporto Municipal de Maricá bate recorde de voos e coloca a cidade na rota offshore nacional

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), registrou recorde de movimentação aérea na logística offshore no Aeroporto Municipal, com 392 pousos e decolagens e o transporte de 3.300 passageiros entre os dias 21 e 26 de abril.

Atualmente, o terminal opera com média de 45 voos diários, atendendo cerca de 550 passageiros por dia. O aeroporto já responde por 16% das operações offshore da Petrobras – índice que chega a 19% quando considerado o estado do Rio de Janeiro. No cenário nacional, Maricá ocupa a terceira posição no segmento, atrás apenas de Jacarepaguá e do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes.

“Estamos investindo ainda mais na indústria aeronáutica e seremos um polo de referência na área! Teremos o curso de formação de pilotos e de mecânicos de aviões, além da fábrica da Desaer (Desenvolvimento Aeronáutico), que vai construir as aeronaves na cidade, gerando mais empregos”, destacou o prefeito Washington Quaquá.

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O aeroporto municipal conta com 16 aeronaves dedicadas ao transporte de trabalhadores e pequenas cargas para plataformas e embarcações que atuam na Bacia de Santos, consolidando o município como um importante polo logístico offshore.

O crescimento do setor também se reflete no volume de passageiros. Em 2022, foram registrados 13,4 mil usuários, número que deve ultrapassar 225 mil até 2027, de acordo com projeções.

A expectativa é de ampliação das operações nos próximos anos, com a possível entrada de novas empresas no terminal a partir de 2027, entre elas Bristol, Aeromaster e Costa do Sol, reforçando ainda mais a capacidade e a competitividade do aeroporto de Maricá no setor offshore.