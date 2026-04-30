Militares do Corpo de Bombeiros recebem menções e medalhas da Câmara Municipal de São Gonçalo

Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro receberam menções na Câmara Municipal de São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro receberam menções na Câmara Municipal de São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

A Câmara Municipal de São Gonçalo realizou uma Sessão Solene em homenagem ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) na manhã desta quinta-feira (30). A iniciativa partiu do vereador Professor Felipe Guarany (MDB) como uma forma de reconhecer os esforços da classe.

A cerimônia reuniu 131 bombeiros da Região Metropolitana para receberem menções e homenagens por arriscarem suas vidas diariamente em função do bem-estar social.

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"Nós precisamos sempre homenagear o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos essa semana um caso trágico de feminicídio onde uma mulher foi assassinada e queimada dentro de casa pelo seu companheiro, e quem foi lá prestar o primeiro socorro foi o Corpo de Bombeiros Militar. Eles atuam em diversas frentes do nosso município e para mim, como vereador representando o povo, representando a classe legislativa, me sinto muito honrado em ter feito essa homenagem hoje. Foram mais de 100 bombeiros homenageados e tenho certeza que eles saíram daqui honrados e felizes. Muitas vezes eles fazem diversos atendimentos para a nossa população e não recebem nem um ‘obrigado’. Então essa gratidão do nosso mandato reflete toda população de São Gonçalo que tem orgulho de ter o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, atuando, presente sempre na nossa cidade”, disse o parlamentar.

A iniciativa da homenagem partiu do vereador Professor Felipe Guarany | Foto: Layla Mussi

A mesa do plenário foi composta pelo vereador Professor Felipe Guarany, que comandou a solenidade, juntamente com o Comandante da CBA Metropolitana, Cássio Capelli. Também houve a presença do Comandante do 20º GBM (São Gonçalo) Tenente Coronel Vinicius dos Santos Lacerda, do Diretor da 3ª Policlínica (Niterói) Coronel Alexandre José de Farias, do Procurador Geral Coronel André Luiz de Almeida, e representantes da sociedade civil, como Fábio Tavares, diretor da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e Luciano Gomes dos Santos, representante da Firjan. Além deles, também houve a participação especial do Deputado Federal Roberto Monteiro.

O comandante do CBMERJ da Região Metropolitana, Coronel Cássio Capelli, ressaltou o trabalho realizado pelos bombeiros da Região Metropolitana e sobre a importância da homenagem à corporação.

"A gente vem fazendo um trabalho para a sociedade, mitigando o tempo de resposta, onde nós estamos adquirindo viaturas que façam um transporte da tropa para ocorrências, reduzindo o tempo de resposta para a abordagem das vítimas. O Corpo de Bombeiros vem desenvolvendo uma série de aquisição de materiais para que a população seja melhor atendida. [...] Essa homenagem surgiu quando o vereador Felipe Guarany, com proximidade com o nosso comando, gostaria de prestigiar o comandante da área para poder dar o título de cidadão gonçalense. Eu agradeci essa indicação, mas disse que não existe exército de um homem só, existe comandante de um homem só. Para recebermos essa homenagem, a tropa do Corpo de Bombeiros da área Metropolitana deveria estar presente e conversamos com os comandantes de São Gonçalo, Rio Bonito, Colubandê, a área que atende a nossa cidade, assim como os militares da Policlínica [...]. O vereador adorou a ideia e fez um plenário na Câmara só para bombeiros”, contou o Coronel Cássio Capelli.

Comandante da CBA Metropolitana, Cássio Capelli, também foi homenageada na sessão | Foto: Layla Mussi

No início da solenidade, o diretor da Universo, campus São Gonçalo, falou da gratidão que a instituição tem com a corporação em razão do trabalho em parceria que está sendo desenvolvido para a formação social e acadêmica na cidade.

“É um momento de externar gratidão, a essa casa (Câmara de Vereadores), que como sempre nos recebe com muito carinho, muito afeto. Mas a minha alegria maior hoje é poder presenciar uma homenagem a essa instituição, (CBMERJ), que eu estou muito feliz há uns dois anos que conseguimos fazer uma parceria gigantesca de uma universidade com essa instituição para preparar novas gerações. Na pessoa do Coronel Capelli, que vem persistindo na busca de envolvimento da comunidade acadêmica com a instituição com uma troca de informações, uma troca de experiência. Então, quem ganha é a sociedade, estamos esperando alguns reflexos dessa parceria. Inclusive com o 20º Grupamento, inicialmente com o Tenente Coronel Dias, eu agradeço por abrir as portas da instituição, foi com ele que iniciamos essa parceria e que hoje segue com o Tenente Coronel Lacerda que também abriu a porta para nós”, agradeceu o professor Fábio Tavares.

Professor e Diretor da Universidade Salgado de Oliveira Fábio Tavares | Foto: Layla Mussi

Confira os título e honrarias concedidas pela Câmara de Vereadores de SG:

Título de Cidadão Gonçalense:

Coronel Cássio Capelli, Coronel Alexandre José de Farias e Tenente Coronel Gilvane dos Santos Dias.

Medalha Joaquim Lavoura:

Tenente Coronel Vinícius dos Santos Lacerda, Major Glaucio da Silva Fernandes, Luciano Gomes dos Santos e o professor Fábio Tavares Rodrigues.

Além desses, houve a entrega de moções a militares do CBMERJ de diferentes unidades, como: 3ª Policlínica Niterói, CEPO, DPPT, Almoxarifado, SETEP, CGUOD, CBA IX - Metropolitana, DBM1/3 (Charitas), DGVP, Grupamento Marítimo, 20º GBM (São Gonçalo), DBM 1/20 (Itaboraí), DBM 2/20 (Rio Bonito), DBM 3/20 (Colubandê).

1/13 A homenagem reuniu 131 bombeiros | Foto: Layla Mussi

2/13 Comandante da CBA Metropolitana, Cássio Capelli | Foto: Layla Mussi

3/13 Bombeiros homenageadas pela Câmara Municipal de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

4/13 Bombeiros homenageadas pela Câmara Municipal de São Gonçalo, através do vereador Professor Felipe Guarany | Foto: Layla Mussi

5/13 Bombeiros homenageadas na sessão solene | Foto: Layla Mussi

6/13 Bombeiros homenageadas pela Câmara Municipal de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

7/13 Bombeiros do 20º GBM homenageadas pela Câmara Municipal de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

8/13 Bombeiros do 20º GBM homenageadas pela Câmara Municipal de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

9/13 Professor e Diretor da Universo também é homenageado na sessão solene | Foto: Layla Mussi

10/13 Professor e Diretor da Universo também é homenageado na sessão solene | Foto: Layla Mussi

11/13 Comandante da CBA Metropolitana, Cássio Capelli, também foi homenageada na sessão | Foto: Layla Mussi

12/13 Comandante da CBA Metropolitana, fala sobre a importância do evento | Foto: Layla Mussi

13/13 A homenagem foi uma iniciativa do vereador Professor Felipe Guarany | Foto: Layla Mussi