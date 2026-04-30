Incêndio destrói estabelecimento comercial na zona sul do Rio

O Centro de Operações Rio (COR) informou que equipes da CET- Rio e Guarda Municipal atuam na área para orientar os motoristas - Foto: Reprodução/ COR

O Centro de Operações Rio (COR) informou que equipes da CET- Rio e Guarda Municipal atuam na área para orientar os motoristas - Foto: Reprodução/ COR

Um incêndio destruiu um estabelecimento comercial no início da tarde desta quinta-feira (30), em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O quartel da Gávea foi acionado às 12h30 para atender à ocorrência, na Rua Maria Quitéria, na altura do número 90.

Antes da chegada dos militares, comerciantes vizinhos se mobilizaram na tentativa de conter o avanço do fogo utilizando baldes e mangueiras. Um dos trabalhadores chegou a subir na laje do estabelecimento para acessar as caixas d’água e ajudar no combate às chamas.

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Devido a ocorrência, o Centro de Operações Rio (COR) informou que equipes da CET- Rio e Guarda Municipal atuam na área para orientar os motoristas. O trânsito apresenta congestionamentos na via. Não houve registros de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.