Explosão em churrasco deixa três feridos, incluindo mestre-sala da Grande Rio, em Duque de Caxias; Vídeo

O segundo mestre-sala da Acadêmicos do Grande Rio ficou ferido após uma explosão em um churrasco, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Andrey Ricardo, 32 anos, confraternizavam no bairro Parque Beira-Mar no momento do incidente.

O episódio ocorreu na noite do último dia (24) na Alameda Antônio Carlos. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram um homem se aproximando da churrasqueira com um galão. Ele coloca o líquido, que seria um combustível, e logo depois as chamas se espalham. Uma das pessoas da confraternização tem o corpo tomado pelo fogo e sai correndo pela via com a roupa em chamas. Não há confirmações se ele seria Andrey. Além dele, outros dois homens teriam se ferido.

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A assessoria da Grande Rio informou que o mestre-sala está internado no Hospital do Andaraí. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Em nota publicada nas redes sociais, a agremiação desejou pronta recuperação.





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