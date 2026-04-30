O que abre e fecha: Feriado do Dia do Trabalhador altera horários de funcionamento de comércios em SG e Niterói
O dia 1º de maio foi escolhido para ser celebrado o Dia do Trabalhador em decorrência de greves no EUA, no século XIX
O feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nacionalmente em 1º de maio, esse ano será nesta sexta-feira. Por isso, comércios e concessionária prestadora de serviços terão alteração no horário de funcionamento durante o feriado. Confira!
O Dia do Trabalhador é comemorado anualmente para relembrar o movimento grevista dos trabalhadores estadunidenses, em Chicago, no século XIX, que reivindicava melhores condições de trabalho.
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Confira o que abre e fecha durante o feriado
Agências Bancárias
A Febraban informou que as agências bancárias estarão fechadas durante o feriado. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia (1).
Águas do Rio
A concessionária Águas do Rio informou que as lojas físicas não funcionarão no feriado. Nos finais de semana, as unidades permanecem fechadas, com exceção do primeiro sábado de cada mês, quando o atendimento presencial ocorre das 8h às 12h.
Barcas
A operação do transporte aquaviário terá funcionamento especial para o feriado prolongado. Confira os detalhes:
Linha Araribóia
Haverá partidas com intervalos de 60 minutos na sexta-feira (1°) e domingo (3). No Sábado (2), a operação acontece com intervalos de 30 minutos entre as viagens.
Linha Charitas e Cocotá
Não haverá operações nestas linhas devido ao feriado nacional.
Linha Paquetá
No período (1/05 a 03/05), a operação seguirá a grade regular de finais de semana e feriados.
Enel
A concessionária Enel Rio informou que durante o feriado manterá equipes formadas por atendentes, operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros trabalhando normalmente. Entretanto, as agências da concessionária estarão fechadas na sexta-feira, sendo reabertas na segunda-feira (4).
INSS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que todas as unidades estarão fechadas nesta sexta-feira (1º), mas que os atendimentos retornam normalmente na segunda-feira (4).
Prefeitura de Niterói
As repartições municipais de Niterói estarão fechadas nesta sexta-feira. Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil funcionarão normalmente. Na área da saúde, o funcionamento continuará igual, seguindo o regime de plantão 24 horas. UPAs, hospitais e o SAMU continuam plenamente.
Prefeitura de São Gonçalo
As repartições municipais de São Gonçalo estarão fechadas nesta sexta-feira. Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil funcionarão normalmente.
Na área da saúde, as unidades de urgência e emergência municipais vão funcionar normalmente, sem interrupção. O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, no Vila Três, e o Caps Francisco dos Santos Siqueira, estarão abertos durante todo o feriadão 24h. Os demais Caps estarão fechados.
Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento no polo sanitário, o paciente pode procurar o PSC para avaliação, que funciona 24 horas todos os dias. Todas as outras unidades de saúde da Atenção Primária e Especializada estarão fechadas de sexta-feira (1º) até domingo (3).
Shopping
Partage Shopping
As lojas e quiosques do Partage Shopping funcionarão das 15h às 21h, enquanto o horário da praça de alimentação e área de lazer serão das 11h às 21h. Bares e restaurantes do jardim atenderão ao público das 11h às 22h. A academia receberá os clientes das 8h às 18h, já a agência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), estará aberta das 9h às 17h. O horário do cinema será de acordo com a programação. Os demais serviços como Correios, Detran, Sine e outras secretarias estarão fechados.
Pátio Alcântara
O Pátio Alcântara terá as lojas e quiosques atendendo das 9h às 15h, já a praça de alimentação terá funcionamento das 10h às 15h.
São Gonçalo Shopping
O São Gonçalo Shopping terá as lojas e quiosques operando durante o feriado em horário obrigatório das 15h às 21h e opcional das 13h às 15h. A área de alimentação e lazer receberá os clientes das 11h às 21h, enquanto a academia estará aberta das 9h às 14h. O horário do cinema será de acordo com a programação.
Plaza Niterói
O Plaza Shopping Niterói terá as lojas e quiosques operando durante o feriado das 15h às 21h. A praça de alimentação e lazer receberá os clientes das 12h às 21h, enquanto os restaurantes e o cinema funcionarão de acordo com a sua programação.