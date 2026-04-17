BioParque do Rio abre votação para nome de novo morador e anuncia programação especial no feriadão de abril
Público poderá escolher o nome do veado-catingueiro, além de aproveitar atividades temáticas com Hello Kitty and Friends, ações educativas e apreciar a feijoada de São Jorge
O BioParque do Rio funcionará todos os dias, de 18 a 26 de abril, das 9h às 17h, com última entrada às 16h. Durante o feriadão, o zoológico terá programação especial, com atividades distribuídas ao longo do percurso de visitação e a chegada de novos animais ao plantel.
A programação inclui atrações temáticas, como o circuito Hello Kitty and Friends, com espaços instagramáveis e oficina de pintura, além de atividades educativas voltadas à biodiversidade. Nos dias 18 e 19 de abril, serão realizadas ações interativas sobre classificação biológica e adaptação dos animais aos ecossistemas, em diferentes áreas do parque. Na gastronomia, o Restaurante Primatas terá feijoada tradicional entre os dias 23 e 26 de abril.
Além do veado-catingueiro, o público também poderá conhecer Bento, mico-leão-de-cara-dourada recém-chegado ao BioParque do Rio, que agora forma par com Rosinha. Os dois podem ser vistos na saída da Imersão Tropical.
Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o BioParque do Rio abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos. Entre os moradores mais conhecidos estão o leão Simba, os hipopótamos Tim e Bocão, a elefanta Koala e o urso-de-óculos Baloo. Além da observação dos animais, o espaço oferece atrações interativas para crianças, opções gastronômicas, loja de lembranças, tirolesa e estacionamento próprio, proporcionando uma experiência completa para diferentes públicos.
Opções de nomes:
Phillip - referência ao par de Aurora, de “A Bela Adormecida”
Boreal - alusão à expressão “Aurora Boreal”
Joca - nome leve e tipicamente brasileiro
Auroro - versão masculina de Aurora
Bambi - clássico ligado ao universo dos cervos
Programação especial:
Hello Kitty and Friends
Circuito temático com pontos instagramáveis
Oficina de pintura temática
Atividades educativas
18 e 19 de abril, das 10h30 às 16h
Quem sou eu?
Local: Ilha dos Répteis
De quem é a pegada?
Local: Centro de Educação
Gastronomia
23 a 26 de abril
Feijoada tradicional no Restaurante Primatas
Serviço – funcionamento especial feriadão:
Data: de 18 a 26 de abril
Horário: das 9h às 17h (última entrada às 16h)
Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ)
Site: https://www.bioparquedorio.com.br