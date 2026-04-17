BioParque do Rio abre votação para nome de novo morador e anuncia programação especial no feriadão de abril

O BioParque do Rio funcionará todos os dias, de 18 a 26 de abril, das 9h às 17h, com última entrada às 16h. Durante o feriadão, o zoológico terá programação especial, com atividades distribuídas ao longo do percurso de visitação e a chegada de novos animais ao plantel.

A programação inclui atrações temáticas, como o circuito Hello Kitty and Friends, com espaços instagramáveis e oficina de pintura, além de atividades educativas voltadas à biodiversidade. Nos dias 18 e 19 de abril, serão realizadas ações interativas sobre classificação biológica e adaptação dos animais aos ecossistemas, em diferentes áreas do parque. Na gastronomia, o Restaurante Primatas terá feijoada tradicional entre os dias 23 e 26 de abril.

Além do veado-catingueiro, o público também poderá conhecer Bento, mico-leão-de-cara-dourada recém-chegado ao BioParque do Rio, que agora forma par com Rosinha. Os dois podem ser vistos na saída da Imersão Tropical.

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o BioParque do Rio abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos. Entre os moradores mais conhecidos estão o leão Simba, os hipopótamos Tim e Bocão, a elefanta Koala e o urso-de-óculos Baloo. Além da observação dos animais, o espaço oferece atrações interativas para crianças, opções gastronômicas, loja de lembranças, tirolesa e estacionamento próprio, proporcionando uma experiência completa para diferentes públicos.

Veado-catingueiro | Foto: Divulgação

Opções de nomes:

Phillip - referência ao par de Aurora, de “A Bela Adormecida”

Boreal - alusão à expressão “Aurora Boreal”

Joca - nome leve e tipicamente brasileiro

Auroro - versão masculina de Aurora

Bambi - clássico ligado ao universo dos cervos

Programação especial:

Hello Kitty and Friends

Circuito temático com pontos instagramáveis

Oficina de pintura temática

Atividades educativas

18 e 19 de abril, das 10h30 às 16h

Quem sou eu?

Local: Ilha dos Répteis

De quem é a pegada?

Local: Centro de Educação

Gastronomia

23 a 26 de abril

Feijoada tradicional no Restaurante Primatas

Serviço – funcionamento especial feriadão:

Data: de 18 a 26 de abril

Horário: das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ)

Site: https://www.bioparquedorio.com.br