Orquestra Filarmônica Metropolitana leva Concertos Didáticos a São Gonçalo

As apresentações acontecem nos dias 28 de abril, 5 e 7 de maio - Foto: ERICA LOPES

As apresentações acontecem nos dias 28 de abril, 5 e 7 de maio - Foto: ERICA LOPES

A Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM) realiza, nos dias 28 de abril, 5 e 7 de maio, sempre às 17h, o projeto Concertos Didáticos, com apresentações gratuitas voltadas a crianças e adolescentes em São Gonçalo.

Ao todo, serão três concertos, com duração de cerca de 60 minutos cada, beneficiando aproximadamente 450 jovens. As apresentações serão conduzidas por diferentes formações de câmara da orquestra, quinteto de sopros, quarteto de cordas e quinteto de metais, proporcionando ao público uma experiência diversificada.

Mais do que apresentações musicais, os concertos têm caráter interativo e educativo. Durante os encontros, os alunos poderão conhecer de perto os instrumentos, entender suas características sonoras e descobrir como se constrói a música de concerto. A proposta é ampliar o acesso à cultura e despertar o interesse artístico em públicos que, muitas vezes, não têm contato com esse universo.

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O repertório transita entre a música brasileira e internacional, reunindo clássicos como Asa Branca (Luiz Gonzaga), Garota de Ipanema (Tom Jobim e Vinícius de Moraes) e Mas, que Nada! (Jorge Ben), além de sucessos populares como Sweet Child O’ Mine (Guns N’ Roses) e How Deep Is Your Love (Bee Gees), criando uma ponte entre diferentes estilos e gerações.

“Quando aproximamos o jovem da música de concerto de forma acessível e interativa, não estamos apenas formando plateia, mas abrindo caminhos e despertando possibilidades”, destaca o maestro Gustavo Fernandes, à frente da Orquestra Filarmônica Metropolitana.

Além do impacto social, o projeto também contribui para o desenvolvimento contínuo dos músicos da OFM, fortalecendo suas práticas artísticas e pedagógicas por meio de ensaios e apresentações regulares.

Sobre a Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM):

Fundada pelo Instituto dos sonhos no município de São Gonçalo, a Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM) é um dos mais importantes corpos artísticos do Estado do Rio de Janeiro, reunindo músicos de excelência de diversos municípios da Metrópole e Região Serrana que têm como missão levar música de qualidade para todos os públicos valorizando o repertório e compositor Fluminense. Criada com o propósito de democratizar o acesso à música de concerto, a OFM acredita que a arte transforma vidas e deve estar presente em todos os espaços – dos teatros às praças, das escolas às comunidades.

Sobre o Instituto dos Sonhos:

Fundador e mantenedor da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), o Instituto dos Sonhos é uma Organização da Sociedade Civil que desenvolve soluções para a Economia Criativa e no Terceiro Setor, gerando oportunidades por meio da cultura, da educação, da inovação e da sustentabilidade, com o objetivo de tornar sonhos possíveis e impulsionar a prosperidade.

Fundado por Rafael Vieira, o Instituto tem como missão promover soluções sociais nas áreas da cultura, do esporte e do meio ambiente, contribuindo para a geração de renda, a ampliação do acesso à educação, a promoção da saúde, o fortalecimento da confiança no futuro e a construção de trajetórias de prosperidade, tendo como eixo central a realização de sonhos.

Além da Orquestra Filarmônica Metropolitana, o Instituto dos Sonhos mantém a Escola de Música do Instituto dos Sonhos, atendendo cerca de 500 alunos em ações formativas continuadas e desenvolve o jogo educativo Recycle Rio, voltado à sustentabilidade e ao turismo consciente. Realiza e produz festivais; atua na organização de festas populares, como arraiás juninos e o carnaval de rua, e mantém o Hub IS, único Hub Criativo do município de São Gonçalo, por meio de sua incubadora de projetos voltada a iniciativas culturais e criativas do território.

SERVIÇO: Concertos Didáticos

Data: dia 28 de abril (terça-feira), às 17h

Quinteto de Sopros

Local: Alameda Pio XII, 86 – Zé Garoto - São Gonçalo

Data: dia 05 de maio (terça-feira), às 17h

Quarteto de Cordas

Local: Clube Tamarilândia (Rua José do Patrocínio, 86 - Porto Novo - São Gonçalo)

Data: dia 07 de maio (quinta-feira), às 17h

Quinteto de Metais

Local: Clube Tamarilândia (Rua José do Patrocínio, 86 - Porto Novo - São Gonçalo)

Entrada: Grátis