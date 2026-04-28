Todo Mundo no Rio: Policiamento no show da Shakira será reforçado

O Governo do Rio de Janeiro divulgou na tarde desta terça-feira(28) o esquema de segurança planejado para a grande apresentação da cantora Shakira, que acontecerá na praia de Copacabana, no próximo dia 2 de maio. Esse planejamento conta com o reforço de 7.927 agentes públicos e está sendo organizado em ação conjunta entre o município e o estado.

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A segurança preparada para o show será semelhante aos já adotados em Réveillons e outras edições do “Todo Mundo no Rio”. O tradicional bloqueio de parte das ruas que são ligadas a Avenida Atlântica será mantido, não poderá ter acesso de jeito nenhum, nem andando. E nas demais ruas de acesso da região haverá revistas policiais.

De acordo com a Polícia Militar, haverá 18 pontos de interceptação, com detectores de metal e reconhecimento facial.

Os números oficiais de agentes são:

- 3,7 mil PMs (14% a mais que no show de Lady Gaga)

- 2,2 mil guardas municipais

- 1,5 mil policiais civis

- 176 bombeiros

- 150 agentes do Segurança Presente

- 110 agentes da Lei Seca

“A gente também se preocupa com a parte externa do show, com diferentes tipos de policiamento: cães responsáveis por farejar explosivos, unidades especializadas em emprego de força de choque, 175 viaturas, 70 delas com câmeras de reconhecimento facial”, disse o comandante da PM.

Além do alto número de agentes nas ruas, 78 torres de observação serão instaladas ao longo da área do evento, e haverá 5 tendas de apoio na areia e 8 cabines de reforço. E para ter um controle ainda maior das áreas afetadas pelo evento, haverá uso de 6 drones com reconhecimento facial e dezenas de câmeras extras nos pontos de bloqueio e revista.