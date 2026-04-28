Bella Campos confirma polêmica envolvendo Cauã Reymond nos bastidores do remake de 'Vale Tudo'

Seis meses após o encerramento de “Vale Tudo”, Bella Campos, de 28 anos, se manifestou, pela primeira, acerca das polêmicas nos bastidores da novela e relatou que enfrentou “misoginia” durante as gravações. Mesmo sem falar o nome de Cauã Reymond, com quem contracenava, a atriz deixou claro que os boatos que vieram à tona na época na trama, sobre a relação turbulenta dos dois, eram verdade. A intérprete de Maria de Fátima surpreendeu ao não esconder a insatisfação com a direção da emissora na condução do caso.

"Meu maior desafio dentro desse projeto de fato foi ter que conviver com uma misoginia internamente. Acho que isso era o que no começo me deixava travada, essa sensação de abafamento... As pessoas veem o resultado na tela, mas não fazem ideia das coisas que acontecem nos bastidores e o quanto essas coisas podem afetar o resultado. Eu me senti oprimida ali naquele começo", afirmou a artista, em entrevista ao podcast "Conversa Vai, Conversa Vem", do jornal "O Globo".

"Depois que muita m*rda foi ventilada, que todo mundo já sabia o que estava acontecendo, eu falei: 'É isso, está acontecendo um monte de confusão mesmo. Não vou ficar dando entrevista falando que está tudo bem, porque não estava, porque não pode ser risível um homem levantar o braço no meio de uma gravação e perguntar: 'Cheira aqui o meu sovaco e vê se eu estou fedendo'. Isso não pode ser tratado como algo cômico, porque não é. Um homem dizer: 'Ah, mas você tem cara de que gosta do cheiro de homem'. Isso pra mim não é nada engraçado, mas eram por essas coisas que eu estava passando antes de tudo vir à tona", complementou.

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Segundo Bella, após o caso ganhar repercussão, as coisas ficaram mais controladas. A pessoa ficou com medo de ser exposta. Então, eu parei de ser tão cerceada como eu estava sendo por um lado. Por outro lado, existe um lugar de 'você tem que se posicionar e falar que está tudo bem'. Eu não queria fazer isso".

Ela, ainda, disse que se surpreendeu ao saber de outras situações, que não tiveram notoriedade. "Porque ninguém nunca falou sobre isso? E aí logo depois, eu entendi. Porque o preço que você paga quando você abra sua boca é alto. Querem que a gente tenha medo de retaliações, de uma porta fechada... Mas a minha porta não está fechada nenhum pouco".

Na entrevista, Bella demonstrou insatisfação com a condução da TV Globo em relação ao caso. "Fiquei um pouco chateada com a maneira como as coisas se deram internamente. Solicitei reuniões, mas aí quem está na cadeira de comando? Homens brancos. Que até hoje não entendi qual o pacto tão forte ali entre esses homens", afirmou.