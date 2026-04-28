Samuel Lino vive ótima fase e é líder em passes para gol do Flamengo na temporada
Na goleada sobre o Atlético Mineiro, o ponta-esquerda chegou na marca de 8 assistências
O ponta-esquerda Samuel Lino vive seu melhor momento no rubro-negro carioca desde que chegou. Em 2025, ano em que desembarcou no Rio, o jogador finalizou a temporada com 4 gols e 5 assistências, em 31 partidas. Apesar de ter marcado o gol que garantiu o título do Brasileirão para o Flamengo, o ponta não conseguiu corresponder às expectativas geradas em sua contratação.
Essa temporada marca uma virada de chave para o jogador, que até aqui soma 12 participações em gols, com 4 gols marcados. Mas é ajudando os companheiros a balançar as redes que Samuel Lino vem se destacando. Ele é líder do elenco neste quesito. Com as duas assistências no jogo contra o Atlético Mineiro, na última rodada do Brasileiro, o jogador alcançou a marca de 8 passes para gol.
O ponta parece ter dado a volta por cima e superado a desconfiança que gerou após um ano abaixo, chegando com status de contratação mais cara da história do clube, contratado por 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 143 milhões).
Samuel Lino volta a campo junto com o elenco do Flamengo nesta quarta-feira (29), contra o Estudiantes, pela terceira rodada da Copa Libertadores.