Crianças do projeto Craque do Amanhã vivem noite histórica no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Em um encontro que rompeu barreiras sociais, o palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro recebeu, no último sábado (25), um espetáculo sem precedentes. O rapper L7nnon, acompanhado pelo produtor e Dj Papatinho e pela Orquestra Novo Traço, uniu o ritmo das ruas à grandiosidade da música clássica.

Na plateia, convidados mais do que especiais: crianças e jovens do projeto socioesportivo Craque do Amanhã, muitos deles cruzando as portas do icônico teatro pela primeira vez. Para a maioria dos jovens atendidos pelo projeto, o Teatro Municipal era, até então, apenas um cartão-postal distante.

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Ao lado de seus familiares, os jovens ocupam as tradicionais poltronas de veludo para ver de perto um ídolo que, assim como eles, veio da periferia e conquistou reconhecimento nacional.

A aluna Thalita participou da experiência acompanhada da mãe, Natascha da Silva Raposo, que também visitou o espaço pela primeira vez. “Eu nunca tinha entrado no Teatro Municipal. Estar aqui hoje, ao lado da minha filha, é uma emoção muito grande. A gente vê de perto que esse espaço também é nosso. Foi uma experiência que vou guardar para sempre”, contou Natascha.

Para o coordenador do projeto, Felipe Espose, a participação no evento reforça o fundamento educacional do projeto, que utiliza o esporte e a cultura como ferramentas de transformação social.

"Levar nossos jovens ao Teatro é mostrar que todos os espaços lhes pertencem. Ver L7nnon e Papatinho acompanhados por uma orquestra desmistifica a ideia de que o clássico e o popular não se misturam. Para além de uma ocupação cultural, é uma lição de autoestima e pertencimento. Agradecemos o convite", conta.