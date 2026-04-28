Polêmica entre Virginia Fonseca e Luana Piovani agita redes após críticas sobre apostas online

A influenciadora Virginia Fonseca e a atriz Luana Piovani estão envolvidas em uma polêmica que movimentou as redes sociais nos últimos dias, depois de uma publicação falando sobre os riscos do vício em jogos e apostas online.

A atriz compartilhou um vídeo em que Juliana Prates fala sobre a morte do irmão por causa de vícios em apostas e, para alfinetar a influenciadora, Luana marcou Virginia na postagem. Na legenda, ela escreveu: "Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado".

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A publicação causou revolta especialmente depois da atriz citar os filhos de Virginia. A influenciadora foi casada com o cantor Zé Felipe e juntos tiveram três filhos, Maria Alice, de 4, Maria Flor, de 3 e José Leonardo, de 1 ano.

Logo depois da postagem da atriz, Virginia publicou um vídeo nas redes sociais em que surge chorando e disse que vai processar Luana.

“Estava ali jantando com meus filhos e vi essa merda. Fico indignada, não consigo entender como o ser humano fala uma coisa dessa. Por quê? Essa mulher tem sei lá, 2 filhos, 3 filhos. Como que ela fala dos filhos de outras pessoas. Crianças de 4, 3 e 1 ano. Você quer falar de mim você fala. O que você quiser, como você sempre falou".

“Está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!”. Depois, a influenciadora marcou o ex-marido e pai dos filhos e afirmou que entrará com um processo contra a atriz: “Agora vamos resolver na Justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos: Chega. Cansei".

A postagem, compartilhada pela atriz, expõe a história de Juliana Prates, que conta um pouco sobre a vida do irmão depois de desenvolver dependência em apostas online. “No dia em que enterrei meu irmão, prometi que faria um alerta nas redes sociais", disse.

De acordo com Juliana, o irmão recebeu o diagnóstico médico, chegou a ser internado e precisou ser afastado do trabalho por 4 meses. Quando tentou voltar à rotina, acabou se envolvendo com apostas online, o que agravou o endividamento. “Isso começou há cerca de um ano e meio. Ele não conseguiu sair desse ciclo, e eu perdi o meu único irmão", relatou.