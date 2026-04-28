“Memória Matriz” lança luz sobre a construção do feminino e a violência de gênero em espetáculo da Cia Lumiato - Foto: Diego Bresani

“Memória Matriz” lança luz sobre a construção do feminino e a violência de gênero em espetáculo da Cia Lumiato - Foto: Diego Bresani

O que significa ser mulher hoje? Como memórias, símbolos e papéis herdados atravessam corpos e subjetividades ao longo do tempo? Essas perguntas orientam “Memória Matriz”, espetáculo de teatro de sombras da Cia Lumiato, que propõe uma experiência sensível e contundente sobre o universo feminino e seus múltiplos desafios. Em maio, a montagem terá apresentações pelo projeto Sesc Pulsar 2026, circulando por 5 unidade do SESC/RJ: Teresópolis, São Gonçalo, São João do Meriti, Barra Mansa e Valença.

Criada a partir de inquietações profundas sobre a condição da mulher na contemporaneidade, “Memória Matriz” convida o público a refletir sobre violência de gênero, heranças simbólicas e a construção social do feminino. Em um país onde os índices de feminicídio seguem alarmantes a obra assume caráter urgente e necessário.

Peça traz reflexão sobre violência de gênero e a construção social do feminino | Foto: Diego Bresani

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Por meio de uma linguagem visual poética, a montagem transforma sombras, luzes, fotografia analógica e trilha sonora original em um espaço de memória e resistência. Em cena, as relações entre mãe e filha se tornam metáforas potentes dos afetos, silêncios e padrões que se repetem de geração em geração, revelando como os papéis femininos são constantemente definidos, moldados e impostos pela sociedade. “Esses questionamentos me atravessam desde muito nova e, sem perceber, também acabei reproduzindo ao longo da vida certos comportamentos, talvez por medo de me arriscar, porque isso se torna muito difícil num mundo tão masculino”, compartilha Soledad Garcia, idealizadora e intérprete do espetáculo.

Apresentações aconteceram em cinco unidades do SESC/RJ | Foto: Diego Bresani

A artista destaca ainda que o trabalho nasce da observação da transmissão simbólica do feminino. “A gente traz a questão dessa construção social e de como esse corpo é moldado pela mãe, pela imagem social da maternidade, do matrimônio, do cuidado. É um ciclo que se perpetua e que precisamos revisitar para transformá-lo”, explica Soledad.

“Memória Matriz” lança luz sobre a construção do feminino e a violência de gênero em espetáculo da Cia Lumiato | Foto: Diego Bresani

Sob direção da argentina Ana Alvarado, referência internacional no teatro de objetos e nas artes híbridas, atuação de Soledad Garcia e Katiane Negrão, e trilha sonora de Fernanda Cabral, “Memória Matriz” se constitui como um ato poético-político de resistência. Mais do que narrar histórias, a peça cria imagens que permanecem na memória e provocam o pensamento, questionando estruturas naturalizadas e abrindo caminhos para a liberdade e o reconhecimento.

Peça traz reflexão sobre violência de gênero e a construção social do feminino | Foto: Diego Bresani

Fundada em 2008 por Soledad Garcia e Thiago Bresani, a Cia Lumiato é pioneira na pesquisa e criação em teatro de sombras no Centro-Oeste e reconhecida nacional e internacionalmente por sua capacidade de unir técnica, poesia e compromisso social.

SERVIÇO

MEMÓRIA MATRIZ – Cia Lumiato

Espetáculo de teatro de sombras

Classificação indicativa: 14 anos

Sesc São Gonçalo

● 05/05 (terça-feira) – 19h

Entrada Gratuita

Instagram: @cialumiato