União de Maricá tem novo enredista para Carnaval de 2027

A União de Maricá fez o anúncio da contratação do enredista Mauro Cordeiro nesta segunda-feira(27). O artista irá fazer parte da equipe para a estreia da escola no Grupo Especial, no Carnaval de 2027. Professor e pesquisador, Mauro irá contribuir diretamente para a construção narrativa do novo enredo da escola.

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Com seu currículo de Professor do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Etnografia e Crítica Cultural da UFRJ, mestre em Ciências Sociais pela PUC-Rio e licenciado em Ciências Sociais pela UFRRJ, Mauro Cordeiro irá juntar os estudos sobre cultura e sociedade e o samba carioca.

O novo enredista compartilhou a sua emoção ao ocupar o cargo: "É uma alegria muito grande fazer parte dessa equipe, desse time que a União de Maricá está montando para sua estreia no Grupo Especial. Toda a minha dedicação e esforço para que a gente, junto, consiga fazer um grande desfile e história na Marquês de Sapucaí. Estou animado para trabalhar com o Edson Pereira e somar na equipe do carnavalesco", comentou Mauro.

Além de ser cria do Salgueiro, Mauro também possui passagem como enredista pela Beija-Flor de Nilópolis.