Surpreendendo o mercado, venda de fones de fio voltam a disparar; entenda!

Usar fones com fio uma década atrás era motivo de piadas sobre estar fora das tendências tecnológicas e olhares chocados por tamanho atraso. AirPods, Samsung Buds, Beats eram uma febre, especialmente entre os jovens, mas nos dias de hoje se vê um novo cenário, em que as pessoas têm optado por retomar o uso de fones de fio, sendo cada vez mais comum encontrar esse aparelho nas ruas.

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A empresa de dados especializada em rastreamento de vendas no varejo, Circana, divulgou um relatório que após 10 anos de queda de vendas, os fones de fio começaram a aumentar o número de compras novamente, tendo saldo positivo. Os números são impressionantes, nas primeiras seis semanas de 2026, a receita com fones de ouvido com fio cresceu 20%.

A pesquisa aponta que a motivação desse fenômeno é a praticidade, pois com os fios não há a necessidade de parear, carregar e nem de perda fácil, basta conectar o fio no aparelho celular e pronto. Além do preço mais baixo comparado aos fones de bluetooth e o sentimento de nostalgia.

No Brasil, os dados sinalizam que a procura por fones com fio aumentou 10% entre julho e dezembro do ano passado. E nos primeiros meses deste ano, em 2026, esse crescimento foi maior ainda, 20%.