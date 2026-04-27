Flip anuncia Eduardo Halfon como um dos autores do Programa Principal na próxima edição da feira literária
Eduardo é autor de Tarântula, Cancíon e outros
A Feira Literária Internacional de Paraty (Flip), está indo para a 24ª edição. O evento ocorreu entre os dias 22 e 26 de julho. Uma das novidades esse ano é a presença do autor guatemalteco Eduardo Halfon, no Programa Principal.
Algumas das principais obras do escritor são Tarântula (Autêntica Contemporânea), Cancíon (Mundaréu, 2022) e Luto (Mundaré, 2018). Agora, Eduardo vem ao Brasil lançar, de forma expandida, o livro Boxeador Polonês (Autêntica Contemporânea, 2026), uma coletânea de contos que apresentou o autor para o público brasileiro, pela primeira vez em 2014, com o nome de O Boxeador Polaco.
A nova versão da obra, que foi publicada esse ano no Brasil, possui três contos inéditos. O escritor se junta a outros escritores internacionais como Kamel Daoud, Carmem Stephan e Andrea Bajani, e também dos brasileiros Andréa del Fuego e Leonardo Gandolfi.
Quem é Eduardo Halfon
O autor nasceu em uma família de judeus libaneses, na Guatemala, porém emigrou para os Estados Unidos, onde passou sua juventude. Já no começo da vida adulta, ele morou na Carolina do Norte, onde se formou engenheiro industrial.
Com um livro que inclui 20 publicados em diferentes idiomas e aborda memória e identidade, já conquistou o Prêmio da Crítica Espanhola, o Prêmio Médicis na categoria de melhor romance estrangeiro e o Prêmio Nacional Miguel Ángel Asturias de Literatura. Também entra na lista de prêmios, o International Latino Book Award.
Eduardo mora na Alemanha, desde 2021, onde conseguiu uma bolsa no Instituto de Estudos Avançados - Wissenschaftskolleg zu Berlin.